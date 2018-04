Il presidente del consiglio regionale Franco Iacop ha dato il via stamattina ad Aquileia alla seconda edizione della staffetta delle lingue minoritarie, inserita nel programma della Fieste de Patrie dal Friûl 2018 e che ha visto la partecipazione di atleti che rappresentano le diverse identità linguistiche friulane, sono friulanofoni, slovenofoni e germanofoni. “E’ un’iniziativa che lega cultura, sport e identità perché vede la partecipazione di atleti che appartengono a diverse realtà culturali e linguistiche di questa regione. E’ un momenti simbolico – ha commentato Iacop – una corsa che attraversa il nostro territorio unendo tutte le sue diversità e valorizzandone l’identità complessiva”. Gli eventi si concluderanno domani a Valvasone Arzene che ospiterà le celebrazioni ufficiali dell'anniversario a partire dalle 10.30 con il corteo accompagnato dalla banda della "Società Filarmonica Valvasone", per proseguire con la messa in friulano nella chiesa di San Michele celebrata da don Daniele Rastelli e don Italico Gerometta. Alle 12.30 ci sarà la cerimonia civile all’auditorium delle scuole "Erasmo di Valvasone". A seguito della lettura della Bolla dell'imperatore Enrico IV - atto di fondazione della Patria - i saluti delle autorità, e l'annuncio del vincitore del bando per la composizione dell'inno ufficiale della Patria del Friuli.