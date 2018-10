L'Associazione Italia-Israele del Friuli anche quest’anno si è assunta l’impegno di rappresentare la città di Udine nell'ambito della Giornata Europea della Cultura Ebraica, giunta alla XIX edizione. Quest’anno ricorre anche il 25mo anno dalla fondazione dell'Associazione Italia-Israele del Friul .



"Sfogliando il nostro archivio - afferma Giorgio Linda, Presidente Associazione Italia-Israele del Friuli e Consigliere nazionale della Federazione delle Associazioni Italia-Israele -, ho provato grande emozione per la quantità e qualità delle iniziative realizzate, nonchè orgoglio per la caratura delle personalità ospitate. Il Consiglio Direttivo, che ho l’onore di presiedere, ha quindi deliberato di celebrare insieme le due occasioni offrendo alla cittadinanza uno spettacolo che declina in forma insolita il tema indicato quest’anno dalla Ucei, ovvero “Storytelling : il racconto siamo noi”".