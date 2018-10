Sarà presentato mercoledì 10 ottobre, dalle 12 alle 13, al palazzo del Consiglio regionale sito in piazza Oberdan a Trieste, GO+LEARN FVG, il primo progetto per la mobilità formativa internazionale dei giovani residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia.



Il progetto, di durata triennale, è rivolto ai giovani residenti sul territorio che intendono studiare e lavorare all’estero per un breve periodo. Il fine è quello di arricchire il proprio curriculum per un inserimento più facile nel mondo del lavoro una volta rientrati in regione.



Nel corso dell’incontro verranno presentati il progetto, i partner e i materiali informativi.



Interverranno Alessia Rosolen, Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia, Paola Stuparich, Direttrice generale EnAIP FVG e Andrea Giacomelli, Direttore area Mobilità internazionale EnAIP FVG.



Saranno inoltre presenti Ketty Segatti, Vice direttore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - Area istruzione, formazione e ricerca e Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo, ed Enrico Cattaruzza, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - Area istruzione, formazione e ricerca.



Go+Learn FVG rientra tra le attività che fanno capo al Programma Operativo Regionale 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo.