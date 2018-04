La fortuna si ferma ancora a Trieste: Jackpot solo sfiorato, ma grazie a un 5 è stata centrata una vincita da 20mila euro. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata nella ricevitoria La 102, in via Rossetti 37 a. Nel frattempo il Jackpot vola sempre più in alto, ha raggiunto i 125,3 milioni di euro, il premio in palio più alto al mondo e il quinto nella storia del concorso. La sestina esatta è stata realizzata l'ultima volta l'1 agosto dello scorso anno, con 78 milioni finiti a Caorle, in provincia di Venezia, mentre in Friuli Venezia Giulia il 6 non si vede dal 2013, quando a Palazzolo Dello Stella, in provincia di Udine, vinsero oltre 53 milioni di euro.