La fortuna ha solo sfiorato un giocatore del SuperEnalotto di Gorizia: nello stesso concorso che ha regalato 130,2 milioni di euro a Caltanissetta, come riporta Agipronews, centrato un 5 da 19mila euro, con la schedina convalidata al Tabacchi Edicola di via Silvia Pellico 6. Per il prossimo concorso il Jackpot di ripartenza metterà sul piatto 24 milioni di euro: in Friuli Venezia Giulia il 6 non si vede dal 2013, quando a Palazzolo Dello Stella, in provincia di Udine, vinsero oltre 53 milioni di euro.