Arriva a Udine una nuova mostra di mosaici del ciclo Mosaicamente, le mostre ideate e realizzate dalla Fondazione Bambini e Autismo Onlus, questa volta dedicata a Tamara De Lempicka la grande protagonista dell’Art Decò. La mostra si terrà nella suggestiva Casa della Confraternita nel comprensorio del Castello di Udine. L’esposizione è realizzata in collaborazione con la Regione, il Comune di Udine, i Civici Musei, molte Associazioni di Volontariato e con la sponsorizzazione di Confartigianato Udine, CrediFriuli e Assicura Group.

La mostra quest’anno cade in due momenti particolari per gli organizzatori: il ventennale della nascita della Fondazione e le iniziative che la stessa ha preso in concomitanza con la giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo voluta dalle Nazioni Unite.

Le statistiche ci dicono che l’1% della popolazione mondiale rientra nello spettro del disturbo autistico. Secondo questo dato si può stimare che in Italia vi siano circa seicentomila persone che soffrono del disturbo e dietro di loro naturalmente vi sono altrettante famiglie. Questi numeri ci fanno capire come sia importante prendersi cura di queste persone per migliorane la qualità della loro vita. La mission della Fondazione Bambini e Autismo Onlus – una Organizzazione sanitaria accreditata dalla Regione Friuli Venezia Giulia - è sempre stata quella di migliorare le condizioni di vita di coloro che si sono rivolte a lei facendo emergere, là dove è stato possibile, quei talenti nascosti che pur esistono nelle persone. Le opere musive che si realizzano in un apposito centro l’Officina dell’arte, pensato per le persone con autismo adulte provenienti da tutta la regione, sono la dimostrazione plastica di questi talenti che emergono là dove si stabiliscono le condizioni.

Questa nuova mostra dedicata a Tamara De Lempicka parte dalle suggestioni che l’artista polacca ha destato nei nostri speciali mosaicisti che hanno reinterpretato secondo il loro particolare punto di vista alcune tra le celeberrime opere dell’artista che hanno condizionato anche la moda del ‘900. La mostra sarà inaugurata questa sera alle 18; a seguire un intervento di Alessandro del Puppo, docente di Storia dell’arte contemporanea dell’Università di Udine.

La mostra, che sarà visitabile fino al 13 maggio, seguirà i seguenti orari: venerdì 16-19; sabato e domenica 10-12.30/16-19. Per le scuole visite guidate e stage di mosaico gratuiti al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 su prenotazione.