Come possono città grandi e piccole svilupparsi secondo un modello sostenibile ed adottare buone pratiche per essere più vivibili?

La risposta arriva dal Green City Network, un'iniziativa promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile, in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Emilia-Romagna, per sviluppare attività e interventi in grado di rendere le città italiane più green in accordo con le esperienze europee e internazionali più avanzate.



La rete incontrerà i Comuni del Friuli Venezia Giulia giovedì 12 aprile in due sessioni che si svolgeranno a Gorizia, per i Comuni isontini e triestini, dalle 9.30 alle 12.30 nella sala consiglio del Palazzo dell'ex Provincia in Corso Italia 55, e a Palmanova, per i Comuni friulani e pordenonesi, dalle 14.30 alle 17.30 nella sala riunioni dell'Arpa in via Cairoli 14.

Le sessioni di lavoro saranno aperte da Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, che presenterà la bozza delle Linee guida per le Green City per poi proseguire in forma di consultazione delle amministrazioni locali con lo scopo di elaborare indirizzi utilizzabili da tutti i livelli istituzionali, dai progettisti e dalle imprese interessate, nonché di individuare buone pratiche green sul territorio.



Il Green City Network si propone di promuovere e supportare attività e iniziative nazionali, regionali e locali e creare momenti comuni di confronto e scambio di esperienze, nonchè di costituire un riferimento di eccellenza in contatto con università, centri di ricerca e analoghe iniziative europee e internazionali. Infine la rete mette a disposizione le "cassette degli attrezzi" per realizzare interventi green nelle città con workshop, seminari e incontri pubblici, un sito web dedicato ed il coinvolgimento di esperti, imprese e organizzazioni di categoria.