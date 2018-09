Un super fine settimana aspettando Pordenonelegge e la grande mostra su Mario Sironi. Il prossimo sarà un weekend denso di appuntamenti, tradizionali e inediti, organizzati dal Comune e dalle associazioni pordenonesi.



La tre giorni ricca di cultura e divertimento comincia venerdì 7 alle 18 con l’inaugurazione della mostra ‘Galvani. Disegni e ceramiche al museo civico d’arte’. A palazzo Ricchieri saranno esposti più di una quarantina tra disegni, studi e bozzetti della collezione Galvani firmati da Leo Leoncini, artista e decoratore che contribuì in maniera decisiva al rinnovamento stilistico della storica azienda pordenonese. I visitatori potranno ammirare anche ceramiche rare e esemplari di grandi dimensioni. L’esposizione sarà visitabile fino al 7 ottobre da mercoledì a domenica dalle 15 alle 19.

Sul versante musicale, ritorna, dopo la pausa agostana, PordenoAir. Lo shopping e l’aperitivo saranno accompagnati dalle 17 alle 21 dalle performance dal vivo di artisti e musicisti. Alle 21 l’appuntamento sarà a Torre, in piazza Lozer. Qui andrà in scena il concerto-recital multimediale ‘Messa Beat. Sembra ieri’, per ricordare, appunto, la prima messa beat celebrata 50 anni fa nel capoluogo del Friuli occidentale. Bruno Boston introdurrà il gruppo Viva Voce, che sarà seguito performance musicale ‘Audio Paint’ attraverso le immagini dell’artista Giulio Masieri.



Piatto forte della giornata di sabato 8 sarà la diciasettesima edizione della Festa dell’Amicizia italoamericana, che si articolerà in diverse iniziative. In piazza XX settembre dalle 15 alle 17 ci sarà ‘Pompieropoli con i bambini’ con i mezzi dei vigili del fuoco italiani e americani, mentre alle 18.30 verranno aperti i chioschi enogastronomici. Il personale dell’aeronautica militare italiana condurrà i visitatori alla scoperta dei velivoli Bleriot XI e Amx biposto, posizionati rispettivamente nella Loggia del Municipio e in piazzetta Calderari. Ci saranno anche alcuni momenti dedicati allo sport e alla commemorazione delle vittime dell’11 settembre.



Inoltre, gli amanti dello shopping potranno fare acquisti nei 40 negozi del centro che, in occasione dello ‘sbaracco’, proporranno ulteriori ribassi sui saldi. Alle 17.15, poi, ci sarà il tradizionale appuntamento con la tombola condotta dai Papu davanti al Municipio. A San Gregorio sarà festeggiata la Madonna delle Grazie, mentre in via Gemelli ci sarà il mercatino degli hobbisti. Infine, la Cena in contrada, che si terrà in piazza della Motta.



Domenica 9, infine, sarà dedicata allo sport. Alle 9.15 partirà da piazza Risorgimento la PordenonePedala, che si terrà in contemporanea con il 37esimo Giro podistico internazionale Città di Pordenone. Due le attività museali gratuite previste per la giornata: alle 16.30 al Museo di Storia naturale per famiglie e appassionati e visita alla mostra fotografica ‘Di isola in isola nella laguna’, viaggio inedito nelle isole veneziane, in via della Motta.



Tutti i dettagli della tre giorni pordenonese sono disponibili sul sito del Comune all’indirizzo comune.pordenone.it/calendario. Per rimanere sempre informati sugli eventi in città è possibile utilizzare Whatsapp salvando nella rubrica dello smarphone il numero 3316511331 e inviando un messaggio con il testo “Iscrivimi”.