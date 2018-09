Manca davvero poco al Terranova Day 2018, l'evento organizzato da Luciana Spangaro amministratrice del gruppo Facebook 'I Terranova del nord' di Udine. Sabato 15 e domenica 16 settembre, al parco del Cormor, si terranno due giornate dedicate ai cani terranova per far conoscere al pubblico le loro caratteristiche e abilità.

In mattinata si terrà anche la presentazione dell'ambulanza veterinaria e un piccolo corso di Primo soccorso per i quattro zampe a cura dell'Associazione Mi Fido di te. Alle 14 di sabato 15 appuntamento con il Primo Meeting in Friuli Venezia Giulia sulla tutela e salute dei cani Terranova con l'allevatore Sergio Remedi. Infine le unità cinofile di soccorso in superficie Nord est si esibiranno con i loro cani.

Domenica 16, invece, spazio a giochi e esibizioni cinofile con tutti i cani partecipanti e i loro proprietari. Il tutto si concluderà con un pranzo in allegria. Il ricavato dei due giorni di evento sarà devoluto ai Terranova in difficoltà e al progetto Casa Newfj.