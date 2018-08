Ultima chiamata sul set per trovare il nuovo volto del Città Fiera per la settima edizione dell’evento Testimonial 2019. Un evento organizzato in collaborazione con Miss Alpe Adria International, che di anno in anno coinvolge centinaia di ragazze dai 15 ai 30 anni con la passione per la moda e le sfilate. Diventare Testimonial è infatti un’opportunità per tutte le ragazze, esperienza che le porta a vivere l’emozione di un set fotografico e di una passerella di moda.

Il casting è previsto per sabato 11 agosto, dalle 16 alle 19 nell’area dedicata al primo piano del centro commerciale, dove le ragazze potranno farsi fotografare ed entrare nella rosa delle finaliste che il 29 settembre prossimo sfileranno a Città Fiera.

Confermate le novità dello scorso anno, la modalità per accedere ai casting in Long Distance, ovvero tutte le ragazze non residenti in Friuli Venezia Giulia potranno candidarsi inviando una foto alla mail castingtestimonialnew@gmail.com ed avere la possibilità di essere selezionate. Anche per questa edizione sarà possibile assistere alla mostra che racconta le prime sei edizioni attraverso le immagini della sfilata. L’esposizione allestita al primo piano resterà aperta al pubblico tutti i giorni fino a settembre prossimo.

Per le fortunate finaliste in palio, oltre alla fascia "Testimonial Città Fiera 2019", le fasce Miss Cannella, Miss Mango, Miss Nero Giardini, Miss Piazza Italia e Miss Stroili Gioielli. A supporto dell’evento anche altri numerosi sponsor: Bottega Verde,Casa Tua, Desigual, The Groove Factory, Scarpe&Scarpe, Adidas, C&A, Città Flora, Deichmann, Mega Intersport, Rinascimento, Jack&Jones, L’Erbolario, Dyker, Pinokkio, Imperial, Vistasì, Iper, Befed, Gustà e LittleBastard. I media partner dell’iniziativa sono: Cine Città Fiera, RadioPuntoZero, Il Friuli e CafèTV24.