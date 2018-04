Dopo i vittoriosi precedenti dei match contro il Palermo (lo scorso campionato) e contro l’Atalanta nel girone d’andata di questa serie A, torna il Pro Loco Fvg Day grazie alla collaborazione tra Udinese Calcio e Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia.

Si tratta dell’opportunità per i soci delle Pro Loco di andare allo stadio a un prezzo convenzionato di 10 euro domenica 22 aprile in occasione di Udinese-Crotone, con calcio d’inizio alle 15. Come sempre per la Pro Loco più numerosa un gradito riconoscimento consegnato nel prepartita (contro il Palermo fu la Pro Spilimbergo, contro l'Atalanta la Pro San Vito).

Necessaria la comunicazione di adesione all’iniziativa contattando il Comitato entro la mattina del 18 aprile (telefono 0432-900908, e-mail: info@prolocoregionefvg.org).