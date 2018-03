Dopo il grande successo dell’anno scorso il settimanale Il Friuli ripropone la distribuzione in allegato della bandiera del Friuli. L’iniziativa, che parte venerdì 16 marzo e proseguirà fino al 6 aprile, non ha nulla a che vedere con il periodo elettorale. Infatti, basta navigare sui social media per rendersi conto di quanti friulani in patria e all’estero, per lavoro, studio o semplicemente per turismo amino farsi fotografare con l’aquila dorata su sfondo blu. E moltissimi sono giovani che pur essendo a pieno titolo ‘cittadini del mondo’ manifestano in questa maniera l’orgoglio per la propria origine e identità. Una identità policentrica e storicamente multiculturale, che unisce all’ombra di questa bandiera non soltanto i friulanofoni, ma anche le comunità di parlata veneta, bisiaca, slava, germanofona. Inoltre, prestando attenzione lungo le stesse strade della nostra regione si possono incontrare diverse abitazioni con la bandiera appesa alla finestra oppure che sventola su un improvvisato pennone domestico.

A questo bisogno – evidente ma trascurato - di un simbolo e, soprattutto, dei valori che esso rappresenta il settimanale Il Friuli intende continuare a dare risposta.

Quindi, da venerdì 16 marzo, in previsione con la ricorrenza della Fieste de Patrie dal Friûl il 3 aprile, i lettori del settimanale troveranno in edicola la bandiera ufficiale, quella per intendersi definita con la legge regionale 6 del 27 marzo 2015. Il vessillo viene proposto a un prezzo simbolico, appena 5 euro, per la convinzione che l’identità sia uno strumento fondamentale per la coesione sociale e, di conseguenza, per la qualità della vita di una comunità.