"Anche quest'anno la Regione sostiene la mobilità ferroviaria per agevolare i turisti e i visitatori che vorranno recarsi a Udine con i mezzi pubblici in occasione di Friuli Doc, con una particolare attenzione ai giovani e alle famiglie". Lo ha annunciato l'assessore alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti, presentando il pacchetto di offerte di treni speciali e di agevolazioni tariffarie messe a punto con la direzione regionale di Trenitalia per favorire l'uso del mezzo pubblico per partecipare alla manifestazione che verrà inaugurata oggi pomeriggio nel cuore del capoluogo friulano.

Il pacchetto prevede di intensificare la frequenza dei treni ed offrire molteplici soluzioni di viaggio in arrivo e partenza nell'arco dell'intera giornata e fino a tarda sera. Il programma dei servizi potenziati per questa edizione prevede 31 treni straordinari (con 4 treni venerdì, 18 sabato e 9 domenica) per un totale di 80 mila posti a sedere offerti complessivamente nell'arco dell'intero weekend (pari al 21 per cento in più rispetto all'offerta ordinaria) ed un numero di ore di trasporto incrementato del 16 per cento rispetto ad un weekend ordinario.

Quanto alle agevolazioni, sabato 15 e domenica 16 verrà applicato uno sconto del 20 per cento per tutti i viaggi di corsa semplice entro i confini della regione. Venerdì 14 i viaggiatori con meno di 26 anni avranno uno sconto del 20 per cento sui treni diretti a Udine e in rientro. Da venerdì a domenica compresa, ogni bambino sotto i 12 anni viaggerà gratis se accompagnato da un adulto pagante, non necessariamente il genitore, sui treni diretti a Udine o in rientro.

I servizi di trasporto ferroviario a supporto della manifestazione Friuli Doc avviati a partire dal 2013 hanno riscosso negli anni un crescente apprezzamento da parte dell'utenza, con un numero di presenze a bordo dei treni regionali in costante aumento: 6.260 i viaggiatori registrati nel 2013, 10.990 nel 2014, 8.850 nel 2015, 8.318 nel 2016 e 10.908 nel 2017.