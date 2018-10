La delegazione regionale Aidda – Associazione Imprenditrici e donne dirigenti di Azienda – e il management di Trieste Airport hanno approfondito, in un incontro in aeroporto, le tematiche inerenti alla mobilità regionale come fattore determinante per la competitività delle imprese.

Durante l’incontro il presidente Antonio Marano e il direttore generale Marco Consalvo hanno illustrato, alla presidente Lilli Samer e alle delegate Aidda, gli obiettivi e le strategie di sviluppo dell’aeroporto e il ruolo del nuovo polo intermodale nell’ambito della programmazione dei trasporti regionali e alle prospettive turistiche del Friuli Venezia Giulia.

Grazie a un ampio confronto e al dialogo aperto tra i partecipanti, il dibattito si è focalizzato sulla necessità di migliorare l’accessibilità alla regione e di orientare in tale direzione le risorse pubbliche e private.

La delegazione regionale Aidda ha in seguito proseguito la serata visitando le aree aeroportuali completamente rinnovate e le nuove infrastrutture del polo intermodale.