Il 13 e 14 settembre Udine sarà la capitale delle politiche linguistiche europee. Lo ha deciso il Network delle minoranze d’Europa, su proposta dell’Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (Arlef), che in tale occasione inaugurerà la sua Summer University. Saranno ospiti in Friuli i più importanti docenti ed esperti a livello mondiale sulle politiche linguistiche. Il Network europeo delle minoranze (Npld) rappresenta quasi una ventina di governi regionali e statali europei dove insistono minoranze linguistiche. L’iniziativa ha ricevuto l’importante patrocinio e finanziamento della Fondazione Coppieters di Bruxelles, specializzata in federalismo e politiche linguistiche, e vedrà la partecipazione anche di rappresentanti del Consiglio d’Europa e della Commissione europea. Le anticipazioni sull’evento le fa il direttore dell’Arlef, William Cisilino.



Cosa significa essere ‘capitale’ delle politiche linguistiche europee?

“È un’opportunità unica per il Friuli, in quanto inaugureremo proprio qui da noi la Summer University che il Network europeo delle minoranze ha deciso di avviare a partire da quest’anno. In tal modo, potremo ospitare i più importanti docenti ed esperti a livello mondiale sulle politiche linguistiche. Inoltre, sarà l’occasione per far conoscere il Friuli ai rappresentanti di una ventina di governi regionali e statali europei e a quelli del Consiglio d’Europa”.



Qual è oggi lo stato di salute della lingua friulana?

“Vi sono molte luci, ma anche una grande ombra. Incominciamo dalle luci, dicendo che il friulano ha ancora una grande vitalità, sia nella vita quotidiana, essendo parlato in Friuli da oltre 600mila persone, sia nella letteratura e nelle arti. Inoltre, i giovani non lo vivono più come uno stigma, ma al contrario ne sono orgogliosi. La grande ombra è costituita dalla scarsa trasmissione intergenerazionale: ci risulta infatti che solo un quarto dei genitori friulanofoni parli in friulano ai propri figli. Questo è il motivo per cui l’Unesco ci ha iscritti nella lista delle lingue in pericolo di estinzione. In parole semplici, i genitori e i nonni friulanofoni che parlano in italiano coi propri figli stanno scavando la fossa alla nostra lingua. Spero almeno che ne siano consci”.



Nel network da chi possiamo imparare?

“Il Network è un’occasione unica di confronto, che ci permette di capire come altre realtà europee siano riuscite a salvare la propria lingua attraverso politiche linguistiche efficaci. Per esempio, proprio sul tema della trasmissione intergenerazionale, possono essere di sicuro esempio sia i baschi – con il loro eccezionale sistema di insegnamento, gestito a livello regionale – sia i gallesi, con i servizi di supporto alle famiglie bilingui lungo tutto il percorso prescolare e un canale televisivo fantastico”.



Non crede che la difesa del friulano sia una battaglia di retroguardia e sia meglio puntare invece su inglese e, perché no, cinese?

“Per me il friulano è un valore in sé, come l’amore per i miei figli o per questa terra. Retrogrado è semmai chi vuole cancellare per sempre un’identità millenaria, come fanno i talebani. Chiaro è che, se la poniamo sotto un profilo meramente economicistico, un cinico le potrebbe rispondere che il friulano non serve. Ma anche qui sbaglierebbe, poiché non terrebbe conto di due aspetti. In primis, chi è bilingue fin dalla nascita apprende con più facilità altre lingue. Secondo: lo sviluppo economico può trarre solo benefici da una forte coesione territoriale e identitaria. I cinici guardino al Sudtirolo e alla Catalogna e imparino”.



L’assemblea della comunità linguistica friulana è uno strumento adeguato? O potrebbe essere più incisivo?

“È uno strumento che fa quello che gli viene chiesto dalla legge, vale a dire fornire pareri in merito alla legislazione regionale. Mi pare che questo lo stia facendo bene e che stia facendo anche molto di più”.



La vecchia idea di chiedere per Udine un’Agenzia europea sulle lingue è ancora attuale?

“Per Udine sarebbe un grande salto di qualità ospitare un’Agenzia di livello europeo e bene fa il Comune di Udine a tenere viva l’idea e a muoversi a ogni livello per raggiungere il risultato. La partita non è semplice, sia per i meccanismi di scelta, sia per la concorrenza. L’istituzione di un’Agenzia europea, infatti, viene sancita dalla Commissione europea. Molto dipenderà da quanto riuscirà a fare il nostro Ministero degli Esteri, soprattutto per convincere Bruxelles”.