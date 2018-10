Il Museo del Design del Friuli Venezia Giulia sarà a Venezia durante VENICE DESIGN WEEK, dal 6 al 14 ottobre prossimi. In quanto produttore di Udine Design Week è stato invitato a presentare le caratteristiche della design week che si tiene a Udine, in vista della costituzione di una rete nazionale di Design Week. Nella stessa occasione ci sarà una tavola rotonda della rete di musei virtuali regionali, che sta crescendo in Italia, in cui il MuDeFri presenterà la propria esperienza. Ha inoltre segnalato per la mostra Design Materiale e Immateriale i lavori realizzati dagli studenti del corso di Storia e Cultura del Design dell’ISIA RomaDesign, sede di Pordenone. Per InGallery, la rassegna organizzata da VENICE DESIGN WEEK 2018 che porta artisti e designer ad esporre in diversi luoghi di Venezia, presenta tre makers friulani.

InGallery è la rassegna organizzata da VENICE DESIGN WEEK 2018 che porta artisti e designer ad esporre in diversi luoghi di Venezia. Si inaugura sabato 6 ottobre alle 17.00 a Arte Studio Loreta Larkina. Il tema al centro della rassegna è il materiale: le opere rappresentano la sfida della creatività attraverso la materia, applicata alle tipologie di oggetti più diverse. È una piccola

panoramica di “futuro artigiano” internazionale. I progettisti segnalati da Udine Design Week, che esporranno accanto ai colleghi indicati da Venice Design Week, I Design di Palermo, Loreta Larkina e dai curatori di Palazzo Contarini Polignac, sono: Laura Piani con i suoi bottoni in ceramica Raku, CattivoFrank, pseudonimo di Lanfranco Brisighelli, con i mobili ricavati da legni recuperati di, Olimpia Aveta con i gioielli realizzati in stampa 3D.



INCONTRI

Venerdì 12 ottobre dalle 15:30

Museo di Palazzo Grimani, Castello 4858 - Campo Santa Maria Formosa (fermata vaporetto: Rialto o San Zaccaria).

Il primo incontro tra le Design Week Italiane si terrà venerdì 12 ottobre alle 15.30 al Museo di Palazzo Grimani a Venezia. Fa eguito all’incontro internazionale di Milano tenutosi durante l’ultimo Salone del Mobile dove Lisa Balasso, che rappresentava le istituzioni veneziane promotrici della settimana del design aveva affermato: «E’ significativo vedere come le iniziative con que sto marchio si stiano diffondendo ovunque, in piccole e grandi città.». Oltre a Udine Design Week, sono stati invitati a parlare i rappresentanti di Milano Design Week, Firenze Design Week, Bologna Design Week, Varese Design Week, Pordenone Design Week, Catanzaro Design Week, Matera Design Week, Forte dei Marmi Design Week, Palermo idesign.

A seguire la tavola rotonda dei Musei Virtuali, dove il Museo del Design del FVG presenterà le proprie modalità di lavoro e ricerca e si confronterà con il MuDeTo, Museo del Design Toscano, il MuDeVen, Museo del Design Veneto e il MuDeMa, Museo del Design delle Marche. Per saperne di più del MuDeFri basta visitare il sito www.mudefri.it e vedere le mostre che abbiamo fatto. Adesso è on line DONNE DESIGNER IN FVG.

A fare da cornice ai due incontri ci sarà la mostra Design Materiale e Immateriale Grimani, che indaga il tema del complesso sistema di valori rappresentati dal legame tra forma e materia nel design, in architettura e nell’arte. Tra le opere selezionate anche i lavori degli studenti ISIA, chiamati a confrontare un oggetto del passato reperito al Castello di Miramare con uno contemporaneo dalle analoghe funzioni.

La prossima edizione di UDINE DESIGN WEEK si terrà dal 2 al 9 marzo 2019.

Il MuDeFri non è solo un museo on line, ma è anche il motore di tante iniziative per far conoscere il bello del design. Per una città finalmente viva ogni anno organizziamo Udine Design Week. La manifestazione verrà inaugurata in occasione del 2 marzo, Giornata del Design Italiano nel mondo, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e durerà una settiana. L’idea alla base dell’iniziativa è promuovere Udine associandola a termini quali qualità e creatività, valorizzando quelle attività commerciali che fanno del design un punto di forza. Il tema sarà approfondito con incontri ed eventi culturali in diversi luoghi pubblici e privati della città.

Le iscrizioni per i negozi o per partecipare come volontario sono aperte.

Per informazioni scrivere a info@mudefri.it