Il Friuli è stato testimone e protagonista di una delle pagine più tragiche e allo stesso tempo gloriose della nostra storia recente: la Prima Guerra Mondiale. Per questo Udine è orgogliosa di poter ospitare le commemorazioni della sua liberazione, avvenuta proprio il 3 novembre di 100 anni fa quando una pattuglia del Reggimento Savoia Cavalleria, comandata dal ten. Baragiola, entrò per prima in città, liberandola in anticipo di un giorno sulla definitiva vittoria sancita dall’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti.



Sono stati presentati oggi, a Palazzo D'Aronco, gli eventi che si terranno a Udine in occasione delle commemorazioni per questo importante anniversario. Alla conferenza erano presenti l'assessore Maurizio Franz, l'assessore Fabrizio Cigolot, il sindaco Pietro Fontanini, il colonnello Renganeschi e il colonnello Tassi.

Note dal Fronte

Il progetto “Note dal Fronte” si segnala per l’originale approccio multidisciplinare, che assembla l’arrangiamento di brani popolari di guerra e motivi inediti di produzione Zerorchestra con una rassegna cronologicamente completa ed esaustivamente tematica di pellicole girate “dal vero” dagli operatori italiani, austro-ungarici e americani tratte dall'archivio cinematografico de La Cineteca del Friuli, contrappuntate le prime e le seconde dalla lettura di brani diaristici di militari dei diversi eserciti. Le diverse fonti – musicali, filmiche, autobiografiche – si fondono in un unico prodotto emozionale che, nello stesso tempo, racconta la guerra, ammonisce sugli stili della propaganda, li confronta con i racconti autobiografici dei soldati, rimanda con taglio contemporaneo alle principali musiche popolari e non scaturite dal conflitto.

Il montaggio delle immagini che si susseguono sullo schermo divise in sette capitoli cronologici è stato curato da Lucio Fabi e Piero Colussi con la collaborazione tecnica di Tommaso Lessio.



1915 - La guerra bianca: Il fronte più alto della Grande Guerra, combattuto da italiani e austro-ungarici fino a 3000 metri d’altezza, va dalle cime dell’Ortles alla Valsugana, dalle Dolomiti alle Alpi Carniche e al Monte Nero. Così, si muore per il freddo e le valanghe, più che per i combattimenti. Le splendide riprese di Luca Comerio, il principale cineasta di guerra italiano, documentano l’attività di reparti alpini sull’Adamello, tra il 1915 e il 1916. Queste scene, proiettate nei cinema europei ed americani, propagano e documentano la nascita del mito degli alpini.

1916 – Gorizia contesa: Le battaglie più dure e sanguinose di tutta la guerra italo-austriaca vengono combattute sul Carso e sull’Isonzo, il fronte principale degli attacchi italiani, difeso in trincea dalle truppe austriache schierate sull’Altopiano di Doberdò, sul monte San Michele da cui il 29 giugno 1916 parte l’attacco ungherese con il gas, sul monte Sabotino e lungo l’Isonzo. Gorizia diventa il simbolo della difesa austro-ungarica, nonché, tra l’estate del 1915 e il 1916, il principale obiettivo delle offensive italiane.

1917 – Inferno carsico: Dall’autunno 1916 all’estate 1917, impiegando un numero crescente di uomini, cannoni e materiali, l’esercito italiano tenta inutilmente di superare il fronte austro-ungarico. In circa 30 mesi di combattimenti sul fronte dell’Isonzo muoiono circa 300.000 italiani e almeno 150.000 austro-ungarici, alcuni milioni sono i feriti, mutilati, ammalati, dispersi e prigionieri dei due eserciti. Le riprese di Luca Comerio documentano nel 1917 trincee e postazioni carsiche intorno a Gorizia e al suo cimitero, con i soldati che si rifugiano nelle tombe per evitare il bombardamento.

1917/18 – Il Friuli invaso: All’alba del 24 ottobre, dopo un bombardamento intensissimo con i gas sulle prime e seconde linee italiane tra Plezzo e Tolmino nell’Alto Isonzo, reparti d’assalto austro-ungarici e tedeschi sfondano in diversi punti le linee italiane e dilagano verso il Friuli. La ritirata italiana, caotica ed affrettata, costa tra morti e feriti circa 40.000 perdite, 280.000 prigionieri, 350.000 sbandati e l’abbandono di tantissimo materiale bellico. L’occupazione austro-tedesca del Friuli e di parte del Veneto viene ampiamente documentata dai cineoperatori al seguito delle truppe, e già dopo poche settimane i cinema austriaci e tedeschi proiettano le immagini della loro vittoria, con la città di Udine, occupata da militari austro-tedeschi e affollata di prigionieri italiani, che diventa il simbolo del cosiddetto “miracolo” di Caporetto

1918- Il fronte del Piave: Le armate italiane schierate dal Monte Grappa al Montello e lungo il corso del Piave respingono l’offensiva austro-tedesca d’inizio novembre. Nei mesi seguenti il generale Armando Diaz, succeduto a Cadorna alla guida dell’esercito, con l’aiuto di giovani rincalzi (i cosiddetti “ragazzi del ’99”) e rinforzi alleati in uomini e materiali, organizza un efficace e profondo sistema difensivo che nel giugno 1918 riesce a fermare l’offensiva lanciata dalle armate austro-ungariche, che dopo alcuni successi iniziali vengono respinte con gravi perdite da parte di tutti e due gli eserciti.

1918 – Arrivano gli americani: Oltre ad alcune armate inglesi e francesi presenti in Italia dalla fine del 1917, nell’estate del 1918 assieme ad ingenti aiuti americani arriva per ferrovia dal fronte occidentale il 332° reggimento di fanteria, circa 3.000 uomini al comando del colonnello William Wallace, accantonati tra Villafranca, Custoza, Sommacampagna e Valeggio. La presenza americana sul fronte italiano è documentata da moderne riprese cinematografiche dei Signal Corps che mostrano il passaggio del Piave alle Grave di Papadopoli, il ponte distrutto sul Tagliamento, il reggimento a Codroipo accolto dalla popolazione locale e il successivo arrivo a Cormòns.

1918 – A Trento e a Trieste: La fine della guerra coincide con l’occupazione delle città simbolo di tutto il conflitto. Trento e Trieste erano stati gli slogan utilizzati dagli interventisti nel periodo della neutralità italiana e dalla propaganda di guerra per motivare i soldati ad affrontare i pericoli del combattimento. Le due città vengono raggiunte rispettivamente per terra e per mare il 3 novembre 1918, a conclusione di quella che viene definita la “battaglia di Vittorio Veneto”. Fiumi di prigionieri austriaci e la centrale Piazza Dante con la popolazione festante a Trento, l’arrivo del re Vittorio Emanuele III a Trieste e anche qui le manifestazioni di gioia della popolazione, tra cui si identificano numerosi militari dell’ormai ex esercito asburgico. La città è in festa, ma il ritorno dall’Austria di decine di migliaia di ex prigionieri italiani causa seri problemi e non poche vittime.



Note dal Fronte: le musiche. L’accompagnamento partirà non da composizioni originali, ma dal ricchissimo materiale esistente proveniente dalle varie melodie (sia popolari che d’autore) ispirate e composte durante il periodo '15-'18. A questa prima fase di selezione è seguito un lavoro vero e proprio di composizione firmata da Angelo Comisso e Francesco Bearzatti, completata con arrangiamento ed orchestrazione svolti insieme al coordinatore artistico, Romano Todesco (che suona anche contrabbasso e fisarmonica), ed eseguita dalla formazione composta da Francesco Bearzatti (sassofoni e clarinetti), Mirko Cisilino (tromba, flicorno e trombone), Angelo Comisso (pianoforte), Didier Ortolan (clarinetti e sassofoni), Luca Colussi, Luigi Vitale e Luca Grizzo (percussioni), Gaspare Pasini (sassofoni).



Note dal Fronte: le parole. I testi e le diverse testimonianze autobiografiche provengono da una ricerca condotta presso l’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano (Arezzo) e dall’archivio privato del curatore scientifico del progetto Lucio Fabi.

La voce recitante è dell’attore Sandro Buzzatti.

Una città nella Guerra

La mostra si propone di indagare la storia di Udine e degli udinesi nel primo conflitto mondiale; privilegia gli aspetti della vita quotidiana di una città in guerra, “invasa” dapprima dalle strutture militari del Regio Esercito fino a diventarne la “Capitale”, in seguito occupata in maniera ben più pesante dalle armate austro-tedesche in conseguenza di Caporetto, fino alla cruenta liberazione finale.



Alla vigilia del Primo conflitto mondiale Udine è una moderna città del Regno d’Italia con oltre 40.000 abitanti. Lo scoppio della guerra europea (28.07.1914) determina il ritorno degli emigranti. Una grande risorsa per le famiglie viene a mancare, con gravi conseguenze per l’economia del Friuli. Con l’entrata in guerra del Regno d’Italia contro l’Impero asburgico (23.05.1915) Udine si trova ad essere la principale città a ridosso del principale fronte dei combattimenti, il fronte dell’Isonzo, sede del Comando Supremo del generale Luigi Cadorna che dimora in città, nonché di numerosi comandi, uffici, ospedali, caserme, magazzini e depositi militari ad occupare scuole e edifici religiosi e civili. Raddoppia in pratica la sua popolazione, che vive in gran parte sulle esigenze e necessità dei militari, ma ne subisce anche le conseguenze, con l’aumento delle possibilità di infezione per il colera e il tifo che scoppiano già nel 1915, con l’estensione della prostituzione ufficiale e clandestina, con il rincaro vertiginoso di tutti i generi di consumo.

La relativa vicinanza al fronte e la presenza di importanti sedi militari aumenta la minaccia dei bombardamenti aerei, anche se il principale evento calamitoso portato dalla guerra sarà lo scoppio della polveriera di Sant’Osvaldo, nei pressi dell’ospedale psichiatrico riconvertito a scopi militari, che il 27 agosto 1917 produsse la distruzione del borgo e la morte di innumerevoli militari e civili.



Lo sfondamento austro-tedesco del fronte tra Plezzo e Tolmino (dal 24.10.1917), che ha come conseguenza la ritirata italiana inizialmente al Tagliamento e poi al Piave, comporta per Udine la precipitosa fuga delle autorità militari. Oltre 30.000 udinesi lasciano le loro case per riparare oltre le nuove linee. I primi giorni sono saccheggi continui, gli occupatori hanno bisogno di tutto e lo trovano nei magazzini militari e nelle case dei civili.



Nel corso del 1918 le armate austro-ungariche falliscono la grande offensiva del giugno e vengono successivamente sconfitte dall’offensiva italiana e alleata di fine ottobre, che porta l’esercito italiano a Trento e Trieste (3.11.1918). Le unità austro-ungariche abbandonano Udine dai primi giorni di novembre, tra saccheggi e violenze che una guardia civica formata da civili e militari italiani fino a quel momento nascosti nelle case tentano di fermare. Avvengono scontri in varie parti della città e alla fine i morti civili sono non meno di 40. La “battaglia”, l’ultima e la meno conosciuta per la città di Udine, cessa il 4 novembre con l’entrata in città del Genova cavalleria e dei fanti della Brigata Lombardia.



Museo Etnografico del Friuli

Dal 4 novembre 2018 al 28 febbraio 2019