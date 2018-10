Mercoledì 24 ottobre ultimo “Mercoledì del placement” del 2018. L’iniziativa offre a laureati e laureandi dell’Università di Udine la possibilità di sostenere colloqui personali e consegnare i propri curricula a quattro aziende presenti. L’evento si svolgerà dalle ore 16 a palazzo di Toppo Wassermann, in via Gemona 92 a Udine. L’agenzia per il lavoro Adecco sarà a disposizione per consulenza e correzione dei curricola. L’ingresso è libero. I partecipanti potranno accreditarsi presso lo stand Adecco o pre-accreditarsi tramite modulo online all’indirizzo https://goo.gl/wyx7AP.

Il programma prevede alle 16.30 nell’auditorium (aula T4) le presentazioni delle quattro aziende presenti: Alleanza assicurazioni, Esteco, Freud, I.T. Euro Consulting. Dalle 17.30 si svolgeranno i colloqui personali.

Alleanza assicurazioni (www.alleanza.it), la più grande rete assicurativa digitale in Europa, opera da 120 anni e con quasi 2 milioni di clienti. Fa parte del Gruppo Generali ed è presente su tutto il territorio nazionale.

Esteco (www.esteco.com) è fornitore indipendente di tecnologie software che puntano a facilitare il processo di progettazione ingegneristica. La suite di tecnologie Esteco per il mercato ingegneristico include soluzioni enterprise per l’ottimizzazione numerica, per la gestione dei dati di simulazione e per l’integrazione e l’automazione di processo, con lo scopo di accelerare l’innovazione di prodotto e facilitare pratiche di sviluppo agile.

Freud (www.freud.it) è leader mondiale nella produzione di lame circolari, punte, gruppi per serramenti e componenti in metallo duro per l‘industria. Il punto di forza Freud, unica al mondo, è la produzione interna del metallo duro MicroGrain.

It.Euro.Consulting (www.itecons.it) è un’azienda specializzata in System Integration, Application Management e consulenza, in ambito Ict, in tutti i principali settori di mercato: finance, industria, pubblica amministrazione e servizi.