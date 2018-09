“Questo è più di un sogno realizzato. Questo è un ideale di purezza, ho scalato e saltato una triade estetica perfetta. Questo è il miglior modo in cui posso immaginare il mio stile di alpinismo. Quindi... ho salito, slegato e a vista, tre vie classiche: Cima piccola, Cima ovest e la Cima grande di Lavaredo e ho saltato da tutte queste in 5 ore e 40 minuti. Nessuno mi ha aiutato, neanche per la logistica a terra. Come sempre i numeri non contano, però: 1350 metri di scalata slegato, due salti slider down (salti bassi), un salto con la tuta alare, un piegamento del paracadute, un probabile nuovo exit aperto, una doppia. Oggi è stato un gran gran gran giorno”.



La sicurezza sta nella cura del dettaglio

Con questo post su Facebook Marco Milanese, trentunenne di Remanzacco, guida alpina, scalatore e appassionato di sport estremi ha raccontato l’emozione di un’impresa tanto spettacolare quanto insolita: scalare senza corda le Tre Cime di Lavaredo una dopo l’altra scendendo poi in volo, le prime due vette con il paracadute, l’ultima con la tuta alare che permette una versione ancora più estrema del base jumping. La particolare forma della tuta, infatti, permette di aumentare la superficie del corpo umano, conferendovi un profilo che trasforma la velocità data dalla forza di gravità in planata orizzontale.



L’impresa è partita alle 5.45 di giovedì 16 agosto e si è conclusa 5 ore e 40 minuti dopo. “Bisognava partire presto: più avanti si va nella giornata, più aumenta la probabilità che si alzi il vento forte, che avrebbe potuto condizionare il risultato”. Un vero e proprio tour de force che ha dimostrato la competenza e la preparazione atletica di Milanese. “Ho iniziato ad arrampicare fin da piccolo: avevo 12 anni quando mio padre, che è alpinista, ha iniziato a portarmi con sé in montagna. Fino a 20 anni, però, sono stato rugbista, poi ho deciso di dedicarmi completamente alle scalate. Ero già molto allenato e ho trasferito quella preparazione sull’alpinismo. Col tempo, oltre a diventare una guida e ad accompagnare le persone in montagna, sia d’estate che d’inverno, ho voluto mettermi alla prova”.



L’organizzazione di un’impresa estrema però, non riguarda solo l’allenamento fisico. “Prima di una scalata libera di una parete, mi arrampico molte volte con le corde, in modo da conoscere perfettamente la roccia, gli anfratti, gli appigli, i punti critici. Inoltre effettuo molte misurazioni con diversi strumenti che mi forniscono dati precisi. Prima di lanciarmi col paracadute o la tuta alare, inoltre, provvedo a collocare anche fettucce segnavento, per capire immediatamente come direzionare il volo. Insomma, i dettagli sono fondamentali per non rischiare la vita durante un’impresa estrema”.



Marco Milanese, oltre a dedicarsi al suo lavoro, vuole sempre affrontare nuove sfide. “Lo sport estremo, in particolare l’alpinismo, non necessariamente è solitario: mi piace molto condividere questo tipo di esperienze con altre persone. Quello che sogno adesso, dopo le Tre Cime, non è un’impresa titanica, ma un altro piccolo passo nella mia crescita personale. Mi sto preparando a un salto che nessuno ha mai fatto prima in Friuli - conclude -. Sono già alla fase delle misurazioni, ma per scaramanzia non voglio svelare di più”.