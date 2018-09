Al museo di sera? Sì, ma solo per i bambini! Venerdì 21 settembre 2018 l’Immaginario Scientifico di Pordenone organizza una serata al museo, per piccoli curiosi di scienza da 6 a 11 anni, alla scoperta del Sistema solare!



Com’è nato? E di cosa è fatto? L’avventura “astronomica” prenderà il via alle 19.30, con il ritrovo al museo, per poi partire con una visita guidata agli exhibit interattivi che raccontano il tema guida della serata. Più tardi i bambini avranno modo di conoscere meglio i compagni di viaggio e confrontare le loro esperienze davanti a uno spuntino fresco di panificio! La serata continua poi con un laboratorio ludo-didattico dove scienza e creatività si incontrano: utilizzando materiali semplici e facilmente reperibili, i piccoli scienziati impareranno a conoscere il Sole e tutti gli altri pianeti. Si parlerà di proporzioni e di scale, di masse e di temperatura, insomma tutto ciò che serve per conoscere il Sistema Solare! La serata si concluderà alle 23.30.



Per i bambini sarà un'esperienza diversa e un'occasione per esplorare il museo in un modo unico e a un orario inconsueto.



Il costo è di € 25,00 a bambino (da pagare in contanti sul posto).

La prenotazione è obbligatoria, scrivendo all’indirizzo: iscrizioni.pn@immaginarioscientifico.it



Informazioni: 0434542455, www.immaginarioscientifico.it