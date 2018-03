E’ possibile fare una vacanza a misura d’ambiente in Friuli Venezia Giulia? A questa domanda cercherà di dare una risposta la giornata di studio proposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, Arpa, che si terrà martedì 20 marzo, ore 14.00, a Gorizia in via Carducci 2 (sede Fondazione Carigo).

Nell’incontro verranno offerti spunti di riflessione su come valorizzare e differenziare l’offerta turistica attraverso strumenti di certificazione della qualità ambientale, come il marchio Ecolabel o la certificazione Emas.

Nella giornata verrà presentata la strategia regionale per un turismo sostenibile. Verranno inoltre presentati i vantaggi economici e le opportunità per un’impresa che voglia avviare un percorso verso la sostenibilità, anche attraverso delle testimonianze concrete già attuate in regione.

L’incontro Arpa, organizzato in collaborazione con PromoTurismo FVG e Fondazione Carigo, è rivolto prevalentemente agli operatori turistici della regione e ad un pubblico interessato a scegliere per le proprie vacanze strutture che offrono qualità anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale.

Una vacanza sostenibile non è più un’esperienza per pochi, o un’esperienza estrema per turisti avventurosi, ma è un modo di vivere, un atteggiamento nuovo di un viaggiatore attento e rispettoso dell’ambiente che lo circonda.