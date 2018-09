Dai cinque siti Unesco (Aquileia, Cividale, Palmanova, Dolomiti Friulane e Palù di Livenza) agli itinerari culturali che spaziano dalle memorie di James Joyce a Trieste fino alle visite di Ernest Hemingway a Lignano Sabbiadoro, dai ricordi del pugile Primo Carnera a Sequals agli itinerari napoleonici, senza dimenticare ovviamente le eccellenze enogastronomiche di una terra unica che i turisti stanno imparando ad apprezzare sempre più: c’è tutta la bellezza di questa regione nella nuova Guida ai Sapori e ai Piaceri del Friuli Venezia Giulia 2019, che sarà presentata sabato 22 settembre alle 18 in Palazzo Klefisch nello spazio Ersa all’interno del programma del festival letterario Pordenonelegge.

L’opera - che vanta le recensioni di 316 ristoranti segnalati, 101 luoghi del gusto (tra i quali osmize, buffet e osterie), 172 botteghe del gusto, 42 dimore di charme e 54 tra produttori di formaggi e malghe senza dimenticare cantine, birrifici e distillerie tra Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia - sarà raccontata dal direttore de Le Guide di Repubblica Giuseppe Cerasa insieme ad Andrea Canton e Pier Dal Mas, rispettivamente chef e sommelier del rinomato ristorante La Primula di San Quirino e Filippo Bier, noto produttore a Meduno della pitina, prodotto tipico della Valtramontina poco sopra Pordenone recentemente insignito del marchio Igp. Modererà il giornalista Davide Francescutti.

Per la guida, già in edicola insieme al quotidiano e presto nelle librerie, sarà la prima uscita in un incontro insieme ai produttori del territorio che racconta con passione. “Un'edizione ampiamente rinnovata - racconta il direttore Cerasa - che va a cercare tra le pieghe della storia la forza attrattiva di questi luoghi che hanno fatto diventare il Friuli Venezia Giulia una delle regioni più significative nel ricco panorama dei siti protetti dall’Unesco, che in questa edizione raccontiamo uno per uno. Ma siamo andati anche a spolverare le infinite tradizioni e i riti di piazza che cadenzano ogni anno la vita dei popoli del Friuli Venezia Giulia e ne fanno un territorio unico per emozioni e attrazioni turistiche”.