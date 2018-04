Che c’è di più piacevole di un bel giro sulle due ruote quando il tempo si fa primaverile e le giornate si allungano? E come ogni anno, anche nel 2018 il Comune di Udine promuove la cultura delle due ruote con il programma di uscite ”Bicimaggio”, per conoscere la bici e muoversi lungo le strade della città facendo bene a se stessi, agli altri e all’ambiente.



Si parte martedì 1° maggio, a partire dalle 8.30 al Bar Cis in via della Madonnina a Tavagnacco, con la “10^ pedalata del Cormor. La CicloVia Alpe Adria entra in città”, un percorso, con partenza alle 10, nell'ambito della valle del Cormor lungo il tracciato della ciclabile Alpe Adria, da Tavagnacco a Udine. L'appuntamento è organizzato da Ciclo Assi Friuli e in caso di maltempo sarà posticipato al 6 maggio.



Sabato 5, invece, con partenza a scaglioni dal Parco del Cormor a partire dalle 8.30, sarà la volta della 4^ edizione di “Studenti in sella” a cura della Polisportiva Studentesca dell'ISIS Malignani. Qui il percorso si snoderà lungo la ciclabile Ippovia fino a Buia e ritorno.



Venerdì 11, con ritrovo alle 8 alla scuola media Tiepolo, il Comitato Genitori della scuola primaria San Domenico, organizza il percorso casa scuola in bici “BiciBus” (in caso di maltempo posticipata al 23 maggio).



Domenica 13 maggio, poi, doppio appuntamento. Alle 9 tutti al bocciodromo di Cussignacco alle 12.30 per la 22^ edizione della Ciclofesta Udine Sud a cura sempre di Ciclo Assi Friuli (in caso di maltempo posticipata al 20 maggio), mentre alle 18 l'appuntamento è al Centro Socio Riabilitativo Educativo di via Piutti 156 per la presentazione del libro “In bicicletta da Roma a Capo Nord. Il viaggio di Antonella Gentile”.



Sabato 19 con ritrovo alle 9 in piazza San Cristoforo, l'associazione femminile “La Tela” propone “Bici/Libri, a spasso per la città da una libreria all'altra”.



Il Comitato Amici di Planis organizza invece per domenica 27 dalle 10.30 alle 12.30 con ritrovo in via Monte Grappa 85, l'8^ edizione di “Star Bene...Insieme”, una pedalata tra amici nel quartiere Planis.



Ultimo appuntamento, infine, sabato 2 giugno, per “FVG Experience Bikepacking Adventure 2018”, evento di bikepacking non competitivo con partenza dal castello di Gemona del Friuli con tappa a Udine e arrivo a Tarcento, un percorso da effettuare in totale autonomia, della lunghezza di circa 500 km, su strade bianche, sentieri e strade asfaltate a cura del gruppo sportivo “Cicli Capodivento MTB Artegna”.