Ultima nella top ten. È quindi una posizione di mezza classifica quella conquistata dal Friuli-Venezia Giulia quando si tratta di agriturismi family-friendly, ovvero adatti al soggiorno di una famiglia con bambini.

Dove crescono i pomodori? E come nasce un pulcino? Non lo sanno molti bambini che, abituati alla città, hanno perso il contatto con la natura. Per avvicinare le famiglie a una forma di ospitalità che faccia riscoprire ai più piccoli la bellezza della terra, Agriturismo.it, sito leader in Italia per il settore della ricezione in agriturismo, ha realizzato uno studio tutto dedicato alle famiglie.



Chi sale sul podio

Famoso per le bellezze paesaggistiche e per la natura incontaminata, il Trentino-Alto Adige è meta blasonata per gli amanti del verde e delle montagne. Ma non solo: la regione vanta anche il primato per l’accoglienza dei più piccoli in agriturismo. In Trentino-Alto Adige ben il 74% degli agriturismi che si danno visibilità online, infatti, è a misura di bambino. Si sono distinti anche Abruzzo e Marche, dove oltre la metà degli agriturismi risulta family-friendly. Fuori dal podio, seppur di poco, la Lombardia (49,5%); chiude la classifica, appunto, delle dieci regioni con la percentuale maggiore di strutture per famiglie il Friuli-Venezia Giulia, con il 40,7%.



Destinazioni preferite

Ma quali sono le destinazioni italiane preferite dalle famiglie? Il portale ha stilato non solo la classifica delle regioni in cui la ricettività è più pronta ad accoglierle, ma anche la top 10 delle destinazioni più ricercate sul web da chi viaggia con bambini. La Toscana è di fatto la meta più richiesta con oltre 600 agriturismi pronti a soddisfare le esigenze dei più piccoli. Bisogna scorrere fino alla settima posizione delle destinazioni più ricercate dalle famiglie per ritrovare il Trentino-Alto Adige. Seconda e terza tra le mete più desiderate dai genitori sono Campania e Sicilia. In questo caso, invece, la nostra regione non rientra tra le prime dieci.