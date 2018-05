La Comunità Collinare del Friuli, come capofila del progetto Interreg WalkArt, in collaborazione con PromoturismoFVG, da metà aprile e per tutti sabati e le domeniche fino al mese di ottobre, proprone un itinerario suggestivo lungo le Pievi in Carnia, che saranno aperte gratuitamente ai visitatori con presenza di personale adeguatamente formato che li accompagnerà nella scoperta guidata di questi antichi edifici religiosi.



Un modo unico ed imperdibile per conoscere l'antico Cammino delle Pievi, un itinerario di fede, cultura e comunità con un tracciato circolare di oltre 260 km e che in 20 tappe attraversa 24 Comuni. Il progetto WalkArt nasce dall’idea di riscoprire e valorizzare le antiche vie di pellegrinaggio ed il loro variegato patrimonio naturale e culturale.



All’interno del progetto di prossima partenza, inoltre, il primo Festival dei Cammini , che si terrà in regione dal 1 al 3 giugno 2018, con racconti in cammino e tante attività gratuite per tutti da Illegio ad Aquileia passando per l’Hospitale di San Tomaso a Majano.