Grande entusiasmo nei partecipanti alla 26 edizione delle Giornate Fai di Primavera, che hanno davvero apprezzato le 29 aperture nelle 9 località in Friuli Venezia Giulia. Oltre 22.600 le visite nei due giorni di apertura.

Numeri resi possibili dall'eccezionalità dei beni aperti al pubblico, in molti casi normalmente chiusi o difficilmente accessibili, dall'impegno e dalla disponibilità di volontari Fai e Apprendisti Ciceroni.

"Il vero risultato per i volontari del Fai è quello che vedono negli sguardi dei partecipanti alle Giornate di Primavera: occhi increduli dei bambini, ammirati degli adulti, e soddisfatti dei proprietari dei luoghi e dei responsabili delle Istituzioni che li hanno concessi al FAI per questo speciale fine settimana. - ha dichiarato Tiziana Sandrinelli, Presidente Regionale del Fai – Fondo Ambiente Italiano per il Friuli Venezia Giulia – Come ogni anno le Giornate FAI di Primavera dimostrano che tanti cittadini e numerosi turisti aspettano con interesse l’appuntamento con la “grande bellezza” del ricco patrimonio storico, artistico e ambientale del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un pubblico davvero trasversale, di varie età, composto da persone desiderose di conoscere meglio ciò che le circonda e che anche grazie a quest'iniziativa sono più consapevoli di vivere in un Paese incredibile, a tratti fragile ma ricco di risorse. Il Fai è convinto che la bellezza architettonica, culturale e ambientale possa essere un’occasione preziosa per lo sviluppo dell'Italia. Crescita economica e maggiore occupazione possono derivare da una migliore valorizzazione del nostro patrimonio, che è davvero unico al mondo”.

In particolare, in questi due giorni, 5.700 sono le presenze registrate in provincia di Udine - realizzate tra Cividale del Friuli (quasi 900), Gemona del Friuli (1.500), 2.000 a Palmanova, 1.300 a Trivignano Udinese, cui si sommano le quasi 5.100 della sola Udine (nel dettaglio più di 1.700 all’Ex Macello, ora Museo Friulano di Storia Naturale; oltre 1.200 a Palazzo Polcenigo-Garzolini-di Toppo Wasserman; 800 Palazzo Caiselli; quasi 800 all'Ex Convento e Scuola dei Barnabiti – Cittadella degli Studi; 500 all'ex Chiesa di San Francesco).

Più di 3.200 le visite a Trieste, tra l’Istituto Tecnico Industriale “A. Volta”, Palazzo Revoltella (ora sede della sezione baronale del Museo Revoltella) e la mostra “Il Volta: tra arte e tecnica nella Trieste dell'Impero” presso la Sala Comunale d’Arte di Piazza Unità.

Ben 1.600 le visite a Grado, località coinvolta per la prima volta nelle Giornate di Primavera.

Quasi 4.000 le visite nei beni aperti a Sacile e 3.000 quelle a Spilimbergo (PN).

“Un grazie di cuore a tutte 4 le delegazioni del Friuli Venezia Giulia, ai Gruppi FAI di Cividale, Gemona, Palmanova e Spilimbergo, ai Gruppi FAI Giovani, ai volontari e agli infaticabili apprendisti ciceroni®, che con la loro preziosa opera hanno contribuito in maniera determinante a far scoprire e riscoprire luoghi e atmosfere” continua la Presidente Sandrinelli. “Un sentito ringraziamento anche a tutti coloro che con le loro offerte e le iscrizioni al FAI, hanno compreso l’importanza di sostenere la nostra Fondazione nell’opera di tutela e salvaguardia del patrimonio, ai negozi che hanno ospitato nelle loro vetrine i materiali del FAI e alle associazioni che hanno collaborato con la nostra Fondazione”.