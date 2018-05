L’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e la SER-Società Editrice Romana hanno presentato oggi a Roma presso la sede Enit di via Marghera la XIII edizione della Guida Ufficiale I Borghi più belli d’Italia, puntuale come ogni anno in edicola, in libreria e on-line per raccontare il fascino dell’Italia Nascosta.



La Guida de I Borghi più belli d’Italia è lo strumento di comunicazione più tradizionale e collaudato dell’Associazione, un vero e proprio biglietto da visita che presenta l’enorme patrimonio storico, artistico, culturale ed eno-gastronomico dei piccoli “gioielli” italiani. Sono 279 i piccoli centri storici d’eccellenza, inferiori ai 15.000 abitanti, che compongono questa edizione della guida, illustrata da oltre 2200 fotografie e rinnovata nella veste grafica, pur se in continuità con le precedenti edizioni. Vi si trovano tutte le informazioni necessarie per organizzare un viaggio in uno dei meravigliosi “borghi certificati”, pronti a mostrare al visitatore le loro bellezze, i loro panorami, la loro storia e i piaceri della tavola, svelando l’anima profonda della provincia italiana.



La guida, nelle sue 672 pagine, accompagna il visitatore dentro la grande varietà di stili architettonici, paesaggi, produzioni artigianali ed eccellenze enogastronomiche, feste, eventi e tradizioni che caratterizzano i Borghi più belli. Nel volume sono segnalate anche numerose strutture per suggerire al lettore dove dormire, dove mangiare e informazioni utili per lo shopping.



La Guida opera in sinergia con gli altri elementi di comunicazione dell’Associazione: la promozione del «prodotto Borghi» avviene anche attraverso il portale www.borghipiùbelliditalia.it, che ogni anno registra oltre 1,3 milioni di visitatori unici, e la rivista Borghi Magazine, innovativa, dinamica e sempre al passo con i lettori, distribuita in tutte le edicole sul territorio nazionale in oltre 50.000 copie, disponibile anche nell’edizione digitale inclusa nell’offerta di abbonamento.



Nel corso della conferenza stampa sono inoltre stati presentati dal Dott. Sandro Cruciani i dati Istat sul turismo nei Borghi più belli d’Italia, da cui emerge che l’offerta ricettiva con circa 191mila posti letto in 7.330 esercizi ricettivi è in crescita rispetto agli anni precedenti. Sono oltre 3 milioni gli arrivi (erano 2,9 nel 2015): pari al 2,9% del totale nazionale, con in media quasi 12 mila arrivi turistici l’anno per borgo. Inoltre ci sono state 12,7 milioni di presenze (erano 12,2 nel 2015, con un incremento del 3,9%): pari al 3,1% del totale nazionale e 45 mila notti all’anno per borgo. In pratica 11,4 presenze per abitante, contro una media nazionale di 6,7 con permanenza media di 3,8 giorni, superiore che nel resto d’Italia (3,4 giorni).



“Con la XIII edizione della Guida de I Borghi più belli d’Italia – dichiara il Presidente dell’Associazione, Fiorello Primi – continua il nostro viaggio alla scoperta dell’Italia Nascosta: questo è infatti lo slogan cha abbiamo coniato 16 anni fa, quando nasceva l’associazione, e che è sempre più attuale grazie all’interesse crescente che sta riscuotendo l’universo Borghi”.