C'è anche molto Friuli nel concorso Italia da Scoprire, il portale turistico nazionale per i tuoi viaggi in Italia, che qualche giorno fa sulla propria pagina Facebook (all’indirizzo www.facebook.com/vedereinitalia) ha annunciato un nuovo concorso nazionale alla scoperta delle meraviglie che il territorio italiano offre. Dopo aver eletto, infatti, la città più bella d’Italia(Genova) durante il mese di Agosto del 2017 e la cittadina turistica più bella d’Italia (Montalbano Elicona) durante il periodo invernale sempre dello scorso anno adesso propone ai propri utenti un nuovo entusiasmante sondaggio/concorso: la top destinazione italiana del 2018.



In Friuli Venezia Giulia sono in concorso Trieste, Lignano Sabbiadoro, Udine, Aquileia, Gorizia e Grado.



Ai nastri di partenza ci saranno 120 città turistiche italiane. Grazie ai consigli arrivati dai tantissimi utenti si è riuscito a fare un elenco che comprende sei città per ogni regione. “Per noi è un onore poter organizzare eventi online di questa tipologia. Il nostro obiettivo è da sempre stato quello di andare alla scoperta – sottolineano dallo staff di Italia da Scoprire – del territorio nazionale e dell’offerta turistica italiana”.



Per maggiori informazioni collegarsi a questo link dove sono state pubblicate le città in gara ed il regolamento della manifestazione:



www.vedereinitalia.it/qual-e-la-top-destinazione-italiana-del-2018-su-italia-da-scoprire-inizia-il-concorso/