Dopo il successo della Giornata FAI d’Autunno del 2016, il Gruppo FAI Giovani di Pordenone ripropone un pomeriggio culturale a Clauzetto, paesino del Friuli Venezia Giulia in una bella posizione panoramica nella Val d’Arzino. Domenica 30 settembre 2018, i volontari del Fondo Ambiente Italiano accompagneranno i visitatori alla scoperta del borgo e delle chiese che lo caratterizzano, svelandone i recenti restauri.



L'itinerario prenderà avvio alle ore 14.00 con la visita alla Chiesa parrocchiale di San Giacomo risalente al Quattrocento, impreziosita al suo interno da un fonte battesimale del XVII secolo, da tre altari in marmo e dal famoso dipinto raffigurante il San Giovanni Battista (1824) di Odorico Politi.



Si salirà poi verso l’antica Pieve di San Martino d’Asio per una passeggiata tra le stradine del borgo fino al limitare del bosco. Si entrerà nella pieve per scoprire i recenti lavori di restauro che hanno portato alla luce, nella parete dietro all’altare maggiore, un importante affresco raffigurante un Cristo in croce (di probabile epoca quattrocentesca) e le colorazioni originali dell’altare del grande lapicida Giovanni Antonio Pilacorte.



La visita si concluderà con il rientro alla Chiesa parrocchiale di San Giacomo alle ore 17.00 per un concerto sulle Variazioni Goldberg di Bach ad opera del grande clavicembalista Roberto Loreggian, un concertista con una personalità e un virtuosismo fuori dal comune.



Per chi desidera pranzare a Clauzetto il ristorante “Corona 2.0” in Via Gio Maria Fabricio propone un menù convenzionato con il FAI con le tipiche balote; è gradita la prenotazione allo 3476014586.



L’evento è realizzato in collaborazione con: Parrocchia di Clauzetto/Pradis, Associazione Culturale Antica Pieve d’Asio, Associazione Antiqua di Clauzetto, “Sei di Clauzetto se…” e prevede un contributo di partecipazione con prenotazione obbligatoria.



Per info: pordenone@faigiovani.fondoambiente.it