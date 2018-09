Proseguono gli appuntamenti che fanno parte del progetto regionale sulla celebrazione del Centenario della Grande Guerra “Quel che resta della guerra” e il progetto “Isole Venete nel Friuli Venezia Giulia” organizzati dalla Compagnia di Arti e Mestieri in collaborazione con il Comune di Polcenigo che in questa occasione vi aspetta domenica 16 settembre per un'escursione del tutto speciale nella bella cittadina della Pedemontana. Tema dello spettacolo itinerante sono gli episodi avvenuti nella zona del fiume Livenza dopo l'occupazione austroungarica, fino ad arrivare alla resistenza da parte dei soldati italiani a Polcenigo che permise il rallentamento dell'avanzata dell' esercito nemico.



Lo scenario in cui si svolgeranno le animazioni teatrali è il bellissimo colle di San Floriano a Polcenigo da cui si partirà alle 16.00 per poi arrivare alle trincee costruite sul Col Molletta dagli Austroungarici in ritirata nel 1918.



In occasione di questo evento alcuni attori della Compagnia indosseranno i panni degli abitanti di Polcenigo che nel 1917 assisterono all'occupazione austroungarica, alternandosi i ruoli di soldati italiani ed austriaci, ed accompagneranno nei loro costumi d'epoca il pubblico presente lungo l'intero percorso trasportandolo nel tempo fino a fargli rivivere le emozioni e le vicende belliche fra boschi, fiori e rivoli di risorgiva dove, inaspettatamente, si nascondono i segni della Prima Guerra Mondiale.



Partenza dell'escursione con spettacolo itinerante dalla base del colle di San Floriano all’entrata del Parco alle ore 16.00. È previsto un ristoro finale.