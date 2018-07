Il Museo archeologico di Zuglio colora l'estate con un programma ricco di appuntamenti dedicati a conoscere da vicino il mondo dell'archeologia. Un'offerta variegata, destinata a un ampio pubblico, di adulti e bambini, per intraprendere un viaggio nel tempo alla scoperta della città romana di Iulium Carnicum e del popolamento della Carnia.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 28 luglio alle 21 quando il Museo aprirà in via straordinaria le sue porte per una visita guidata serale alle sale espositive. Venerdì 3 agosto alle 15.30 laboratorio didattico ispirato alla tecnica della decorazione a mosaico (per bambini dai 6 ai 12 anni), mentre alle 17 si terrà un'archeo-conversazione sul tema del viaggio nell'antichità per conoscere le carte stradali di età romana.

Venerdì 10 agosto alle 15.30 laboratorio didattico dedicato allo scavo archeologico (per bambini dai 6 ai 12 anni), mentre alle 21 si svolgerà una visita guidata serale al Museo per scoprire storie antiche attraverso l'analisi di alcuni reperti archeologici. Gli appuntamenti proseguiranno giovedì 16 agosto alle 10.30 con una visita guidata al Museo; venerdì 17 agosto si inizierà alle 15.30 con un laboratorio didattico sulle anfore, i principali contenitori da trasporto di epoca romana (per bambini dai 6 ai 12 anni), mentre alle 17 archeo-conversazione per scoprire le prede, le materie prime e i percorsi dei cacciatori del Mesolitico sulle Alpi. Alle 21, sempre del 17 agosto, visita guidata serale al Museo e all'area archeologica del Foro romano appositamente aperta al pubblico e illuminata in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia.

Il programma si concluderà con una visita guidata serale al Museo sabato 25 agosto alle 21.

Non è necessaria la prenotazione, tranne che per gruppi. Resta a carico dei partecipanti il pagamento del biglietto d'ingresso al Museo. Per informazioni 0433-92562, email: museo.zuglio@libero.it, www.comune.zuglio.ud.it.