“Forum del turismo on the road – Pro Loco Fvg verso il 2025” è l’evento gratuito che sabato 24 marzo dalle 10 a Villa Manin di Passariano permetterà alle Pro Loco regionali di diventare protagoniste della promozione turistica futura del territorio. “Una giornata - ha dichiarato il presidente del Comitato regionale Unpli Valter Pezzarini - che rappresenterà un importante momento di condivisione e confronto sul futuro delle nostre Pro loco”.

Il Forum è promosso dal Comitato Regionale Unpli Fvg, PromoTurismo Fvg e Assessorato al Turismo della Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Laborplay (Spin off dell’Università degli studi di Firenze) e prevede un format avvincente e innovativo che lungo la giornata alternerà confronto, condivisione e gioco grazie all’aiuto dei facilitatori di Laborplay e ad Andrea Appi e Ramiro Besa, in arte “I Papu”, il duo comico più famoso e divertente del Friuli Venezia Giulia. Divisi in gruppi, i rappresentanti delle Pro Loco regionali elaboreranno idee, visioni, progetti per il Friuli Venezia Giulia turistico e non solo.

Ultimi posti disponibili: iscrizioni gratuite contattando telefono 0432 900908 / 0432 821257 o email info@prolocoregionefvg.org.