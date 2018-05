Oggi il Friuli va in scena su Rai3, in una delle puntate di Geo dedicate ai Cammini. La trasmissione farà nuovamente tappa nella regione che Ippolito Nievo definiva “un piccolo compendio dell’universo”, per raccontare un altro tratto del Cammino Celeste, magnifico percorso mitteleuropeo, crogiolo di culture, lingue, tradizioni e ambienti naturali.

Nel corso della trasmissione Christian Romanini, segretario dell'associazione culturale Glesie Furlane, Manuela Iuretig, artista, affascinata dalle streghe raccontate dalla tradizione friulana, e Claudio Salvalaggio, guida escursionistica ambientale, aiuteranno gli spettatori a conoscere il territorio. Ai fornelli, Fabio Codromaz darà sfogo alla sua passione per le erbe spontanee preparando due piatti semplici, ma squisiti.