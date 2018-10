Ha raccolto entusiasmo la Giornata FAI d’Autunno, con tanti partecipanti che hanno apprezzato le 28 visite straordinarie nelle sette località oggetto delle aperture in Friuli Venezia Giulia tra sabato 13 e domenica 14 ottobre: Cormons, Gemona, Montereale Valcellina, Ovaro, Povoletto, Spilimbergo e Trieste.



Quasi 8.000 le visite nei beni che i volontari dei Gruppi FAI Giovani, delle Delegazioni e dei Gruppi hanno proposto, grazie alla disponibilità di privati e Istituzioni.



In particolare quasi 3.000 le visite nei due giorni a Trieste, legate dal percorso “Trieste e il mare”, scelto in armonia con la concomitante 50° Barcolana.

Sabato 13 ottobre infatti oltre 750 persone hanno scelto di vistare l’Ex Palazzo del Lloyd Triestino e 500 sono state le presenze al Faro della Vittoria. Si è quindi raggiunto il massimo possibile per entrambi i luoghi, data la suddivisione in turni a capienza limitata concordata con le Istituzioni responsabili dei due siti. Domenica 14 quasi 1000 le persone all’Ex Palazzo del Lloyd Triestino e 500 al Faro della Vittoria. Inoltre, per accontentare chi per motivi legati alla gestione logistica del faro non era possibile far salire fino in cima, i volontari del FAI hanno accolto ulteriori 250 persone raccontando loro storia e aneddoti del luogo.



Ben 2.500 le presenze registrate in provincia di Udine - realizzate sabato in Carnia nei 5 siti aperti a Ovaro (600 presenze) e domenica a Gemona (300 per l’itinerario “Sulle tracce della Grande Guerra”) e a Povoletto (1.600 per l’itinerario Appena fuori città…”).



1.000 le visite all’interno beni aperti a Montereale Valcellina, aperti solo domenica, e 800 a Spilimbergo (sabato 300 e domenica 500), per un totale di 1.800 presenze in provincia di Pordenone.



Grande successo anche a Cormons dove i beni collegati dal percorso “Echi dal Medioevo: Cormons e le Cente” hanno conquistato 1.500 presenze.



"Il vero risultato per il FAI è quello che si legge sui volti dei partecipanti alle Giornate di Primavera: incredulità negli sguardi dei più piccoli, curiosità in quelli degli adulti, soddisfazione dei proprietari dei beni e dei responsabili delle Istituzioni che li hanno “prestati” al FAI per questo speciale fine settimana. - ha dichiarato Tiziana Sandrinelli, Presidente Regionale del FAI – Fondo Ambiente Italiano per il Friuli Venezia Giulia – Come le Giornate FAI di Primavera, anche quelle di Autunno dimostrano che tanti cittadini e numerosi turisti sono sempre più appassionati del ricco patrimonio storico, artistico e ambientale del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un pubblico davvero trasversale, di varie età, composto da persone desiderose di conoscere meglio ciò che le circonda e che anche grazie a quest'iniziativa sono più consapevoli di vivere in un Paese incredibile, a tratti fragile ma ricco di risorse. Il FAI è convinto che la bellezza architettonica, culturale e ambientale possa essere un’occasione preziosa per lo sviluppo dell'Italia. Crescita economica e maggiore occupazione possono derivare da una migliore valorizzazione del nostro patrimonio, che è davvero unico al mondo”.



“Un caloroso ringraziamento ai Gruppi FAI Giovani di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia, alle Delegazioni FAI di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia, ai Gruppi FAI di Tolmezzo, Spilimbergo e Gemona del Friuli, agli infaticabili volontari e agli apprendisti ciceroni®, che con la loro preziosa opera hanno contribuito in maniera determinante a far scoprire e riscoprire luoghi e atmosfere della nostra regione - ha poi proseguito la Presidente - Grazie davvero anche a tutti coloro che con le loro offerte e le iscrizioni al FAI, hanno compreso l’importanza di sostenere la nostra Fondazione nell’opera di tutela e salvaguardia del patrimonio, ai negozi che hanno ospitato nelle loro vetrine i materiali del FAI e alle associazioni che hanno collaborato con la nostra Fondazione”.