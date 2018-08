Domenica 9 settembre 2018, la Compagnia di Arti e Mestieri, in collaborazione con il Comune di San Giorgio di Nogaro, propone un altro imperdibile appuntamento con la gita storico-naturalistica-gastronomica nella laguna di Grado, a cui andrà ad aggiungersi anche lo spettacolo teatrale a cura della Compagnia stessa.



La giornata prevede una domenica in motonave nella laguna di Grado e Marano, con visita all'isola Pasolini (a cura dell'Associazione Graisani de Palù), un pranzo in laguna nel piccolo paradiso del ristorante "Fiuri de Tapo", una sosta rinfrancante con passeggiata all'isola dell'Anfora a Porto Buso. L'escursione lagunare proseguirà poi per il fiume Aussa-Corno, per giungere a San Giorgio di Nogaro, dove si potrà visitare la mostra fotografica "Oltremondi" di Giovanni Lorenzo Pulvirenti.

Alle 20.30 infine, presso Villa Dora a San Giorgio di Nogaro, si potrà assistere allo spettacolo "Scemi di Guerra", che tratta il tema dei malati di mente che si trovavano nel nosocomio psichiatrico proprio di San Giorgio di Nogaro durante la Prima Guerra Mondiale.



"Storie di soldati, medici, crocerossine, tratte dalle lettere dei pazienti ricoverati e dai resoconti medici fanno da contrappunto ai brani musicali del repertorio classico e popolare eseguiti dagli Amici della Musica restituendo le atmosfere drammatiche, tenere e stranianti delle vicende raccontate. Alle storie patetiche , a volta anche buffe di coloro che perdevano il senno a causa della guerra, si alternano le dichiarazioni degli ufficiali e dei medici psichiatrici la cui cura d’elezione era l’elettroshock, anche se iniziavano già a farsi strada altre ipotesi sull’origine della pazzia nei soldati: per la prima volta infatti si presentava alla medicina la sindrome della nevrosi traumatica di cui aveva iniziato a parlare Freud e che accompagnerà da quel momento in poi tutte le guerre."



Lo spettacolo vedrà sulla scena Bruna Braidotti, Sandro Buzzatti e Luca Zanetti e gli Amici della Musica di Udine: Zlatina Georgieva (flauto), Giacomo Birner (violino) e Elisabetta Biondi (chitarra).

L'evento fa parte del progetto regionale sulla Prima Guerra Mondiale "Quel che resta della Guerra" e della rassegna "Teatri fuori dai Teatri", entrambi realizzati con la collaborazione della Fondazione Friuli.



PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

Partenza da Pordenone (parcheggio della Questura) alle ore 8.00 e da Udine (parcheggio Teatro G.Da Udine) alle ore 9.00

- Arrivo a Grado: da qui il viaggio proseguirà in motonave

- Sosta all'isola Pasolini

- Pranzo in laguna presso il ristorante ai "Fiuri de Tapo"

- Sosta a Porto Buso

- Arrivo a San Giorgio di Nogaro e visita alla mostra "Oltremondi"

- Spettacolo teatrale "Scemi di Guerra", a cura della Compagnia di Arti e Mestieri

- Rientro previsto: Udine ore 22.30 circa – Pordenone 23.15 circa