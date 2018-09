Per “Piacevolmente Carso”, domenica 16 settembre la cooperativa Curiosi di natura propone una passeggiata nell’Isontino, dalle 9.30 alle 12.30, da San Martino del Carso al Monte San Michele: fra boschi, natura e testimonianze della Grande Guerra.



Oltre all'illustrazione dell'ambiente carsico, fra i resti di trincee e gli scenari di dure battaglie verranno letti brani storici, letterari e testimonianze di combattenti di entrambi i fronti, di quella che fu definita dall’allora Papa Benedetto XV “un’inutile strage”. Dalla cima del S. Michele, oltre all’area storica e alle trincee, si godrà di un ampio panorama sull’altipiano carsico, la pianura isontina e il mare.



L'escursione, dopo una leggera salita all’ombra, sarà su sterrato quasi in piano, lungo un percorso diverso fino al punto di partenza. L’uscita è adatta a persone di tutte le età, anche non allenate. Sono consigliate scarpe con suole antiscivolo.

Segue la possibilità di degustazioni presso i ristoratori di “Sapori del Carso”, con un buono sconto del 10%.



Ritrovo alle 9.10 a San Martino del Carso (frazione di Sagrado), in Piazza della Fontana (nei pressi della Chiesa, tra le vie Vicenza e Zona Sacra).

È raccomandata la prenotazione. Informazioni alla mail curiosidinatura@gmail.com, al cell. 340.5569374 e sul sito www.curiosidinatura.it

L’uscita successiva sarà a Trieste, domenica 26 dalle 9.30 alle 12.30, da S. Croce alla Vedetta Slataper: tra boschi, vegetazione mediterranea e con una spettacolare vista sul mare. Ritrovo alle 9.10 a S. Croce, sulla Strada Provinciale n. 1 al bivio per Bristie.



L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Turismo FVG, il patrocinio di AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile), Banca Etica, Ue.Coop - Unione Europea delle Cooperative, la collaborazione dell’URES-SDGZ (Unione Regionale Economica Slovena), di “Sapori del Carso” e dei Gruppi d'Iniziativa Territoriale di Banca Etica di Trieste-Gorizia e Udine, e la partecipazione di Alta-Marea Cultura e “Tipicamente triestino” di Trieste.