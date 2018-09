Anche quest'anno il Crelp Fvg organizza un autobus che dal Friuli Venezia Giulia accompagnerà a Perugia coloro che desiderano partecipare alla Marcia Perugia Assisi del 7 ottobre.



Il pullman partirà il sabato sera 6 ottobre da Monfalcone (ore 23.30) Palmanova (ore 24.00) e Portogruaro (ore 00.30) per raggiungere Perugia durante la notte, arrivando al mattino alla partenza della Marcia. Il rientro è previsto alle ore 17.30 da Santa Maria degli Angeli, al termine della Marcia, con arrivo previsto in regione intorno alla mezzanotte.



La quota di partecipazione è di 25 euro a persona, o di 15 euro per studenti e disoccupati, da versare alla segreteria organizzativa prima dell'evento.



Per info, contatti e prenotazioni: Morena Sacilotto - Segreteria CRELP FVG - cell 366 87267665 - email segreteria@crelpfvg.org