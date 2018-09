“Friuli Venezia Giulia, ponte verso il cuore dell’Europa, ambasciatore d’Italia nel mondo, è ancora una volta terra di sorprese, di immagini evocative, di storie coinvolgenti, di personaggi che meglio di tutti sanno raccontare questo passaggio lento, sospeso tra antico e futuro, senza mai perdere l’identità”. Così il direttore de Le Guide di Repubblica, Giuseppe Cerasa, introduce la nuova Guida ai sapori e ai piaceri del Friuli Venezia Giulia, che sarà in edicola dal 7 settembre (10,90 euro + il prezzo del quotidiano), quindi nelle librerie, su Amazon, Ibs e sul nostro store digitale al link bit.ly/GuideRepubblica.

“Non dimenticatevi della terra, da lì parte e ritorna tutto”, profetizza Giannola Nonino, la signora della grappa, una delle prestigiose testimonial di questa nuova edizione della guida.

“Una edizione ampiamente rinnovata - prosegue il direttore nell’introduzione - che va a cercare tra le pieghe della storia la forza attrattiva di questi luoghi che hanno fatto diventare il Fvg una delle regioni più significative nel ricco panorama dei siti protetti dall’Unesco, che in questa edizione raccontiamo uno per uno. Ma siamo andati anche a spolverare le infinite tradizioni e i riti di piazza che cadenzano ogni anno la vita dei popoli del Friuli Venezia Giulia e ne fanno un territorio unico per emozioni e attrazioni turistiche”.

Per scoprire le eccellenze di questa terra, a disposizione del lettore gli indirizzi di 316 ristoranti, 101 luoghi del gusto con osmize, osterie e buffet, 172 botteghe del gusto, 54 produttori di formaggi e malghe. E 42 dimore di charme dove vivere un soggiorno indimenticabile e dove fare tappa, magari, durante le visite alle perle dell’Unesco che caratterizzano questo territorio.

Ulteriore novità della guida, con la prefazione a firma di Sergio Emidio Bini, assessore alle Attività produttive e al Turismo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la sezione Vacanze Doc con suggerimenti dedicati a soddisfare le esigenze di ogni turista, dall’amante della montagna alla famiglia con bambini. E chi preferisce, invece, può farsi guidare lungo gli Itinerari d’Autore, firmati, oltre che da Giannola Nonino, da Giovanni Storti, Bobby Solo, Manuela Di Centa, Simone Padoin e Lisa Vittozzi.

Nella sezione Feste e festival, gli appuntamenti più significativi e importanti delle tradizioni del Friuli Venezia Giulia, mentre nella sezione Enoturismo, le informazioni utili per conoscere le eccellenze della produzione di vino, birra e distillati.

E dopo tanto visitare, il giusto ristoro per il corpo con le gustose ricette proposte dagli chef.