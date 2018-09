Domenica 23 settembre 2018, nell’ambito del programma dei treni storici 2018 promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Fondazione FS, partirà da Trieste "Il treno della Grande Guerra: viaggio lungo il confine".

“E’ un treno”, dice l’Assessore alla Mobilità, Graziano Pizzimenti, “che la Regione ha inteso inserire nella programmazione dei treni con materiale storico per il 2018 (attuata a partire dal mese di maggio con positivi riscontri da parte dei viaggiatori e dei territori interessati), nel contesto delle celebrazioni per il Centenario del Primo Conflitto Mondiale. Il treno vuole essere non solo un'occasione di rievocazione storica ma anche di conoscenza/riscoperta dei territori di confine tra Regno d'Italia ed Impero Austro-Ungarico prima della Grande Guerra”.

Il convoglio sarà composto dalla splendida locomotiva a vapore Gr 728.022, da tre vagoni passeggeri d'epoca degli anni ’30 e da un bagagliaio. La locomotiva, appartenente alla raccolta di rotabili del Museo Ferroviario di Trieste Campo Marzio, è l’unico esemplare funzionante di locomotiva di tipo ex austriaco presente in Italia.

LE TAPPE: Saranno percorsi quasi 160 Km di strada ferrata lungo l’itinerario Trieste C.le - Monfalcone - Cervignano - Palmanova - Udine - Cormons - Gorizia - Sagrado - Redipuglia - Monfalcone - Trieste C.le. Si partirà dalla Stazione di Trieste Centrale (all’epoca dell’Impero Asburgico Triest Sűdbahnhof) alle 10.05 per tornarvi alle 18.25.Il treno si fermerà a Monfalcone (10.43), Cervignano (a.11.06 – p. 11.36), Palmanova (a. 11.51- p. 12.00), Udine (a. 12.28 – p.12.43), Cormons (13.12), Gorizia (a. 13.29 – p. 16.45), Sagrado (17.03), Redipuglia (a. 17.07 – p. 17.35), Monfalcone (17.47)

Molto ricco il programma turistico e l’organizzazione delle attività correlate al passaggio del treno, che vede direttamente impegnate le Amministrazioni Comunali di Trieste, Cervignano del Friuli, Udine, Gorizia e Fogliano-Redipuglia nonché la collaborazione di APT che assicurerà i bus navetta di collegamento tra la Stazione di Gorizia ed il Castello dove si svolgeranno le degustazioni di prodotti tipici.

Alla partenza del treno da Trieste e nelle soste a Cervignano del Friuli, Udine, Gorizia e Redipuglia, i viaggiatori saranno accompagnati da spiegazioni e contestualizzazioni storiche curate dall'Associazione "Isonzo" - Gruppo di Ricerca Storica di Gorizia, dalla la Pro Loco di Fogliano-Redipuglia, dall’Associazione Museo-Stazione Trieste Campo Marzio e dal Gruppo Storico Culturale “I Grigioverdi del Carso”. Desidero ringraziare, prosegue l’Assessore Pizzimenti, tutti quelli che stanno, con entusiasmo e impegno, partecipando alla definizione operativa delle tante attività correlate alla presenza del treno a vapore”.

Tutte le iniziative, tranne quelle programmate a Gorizia, si svolgeranno nelle stazioni presso il binario di sosta del treno. Alle stazioni sarà presente una rappresentanza istituzionale dei delle Amministrazioni comunali. "Il treno della Grande Guerra” - alla cui realizzazione concorrono anche PromoTurismo FVG e Sentieri di Pace – conclude l’Assessore, consentirà ai partecipanti di vivere un’esperienza originale e di sicuro interesse, inaugurando un circuito ferroviario di grande valenza turistica che collega importanti Città e territori della Regione e che potrà trovare ulteriore valorizzazione nel corso della programmazione dei treni con materiale storico per l’anno 2019”.

BIGLIETTI E TARIFFE: il costo per tutto il percorso è di 15 euro (7,5 euro per i ragazzi fino a 12 anni, gratis i bambini fino a 4 anni). I biglietti possono essere acquistati su tutta la rete di vendita di Trenitalia (biglietterie, self service e sito web).