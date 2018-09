Se è vero che Gorizia ambisce, del resto a buon diritto, a essere considerata una “capitale” della Grande Guerra, in Italia e non solo, un passo in tal senso sarà certamente compiuto a fine mese, quando, tra il 20 e il 22 settembre, il capoluogo isontino ospiterà operatori del settore turistico in arrivo da tutta Europa per la “Borsa del turismo della Grande Guerra”.



Un’occasione che ha una duplice valenza. Per gli addetti ai lavori (a promuovere l’evento con la collaborazione del Comune di Gorizia è PromoTurismoFvg) la borsa servirà a impostare le azioni di sviluppo del turismo legato alla memoria del primo conflitto mondiale, di cui quest’anno ricorrono i cento anni della conclusione. Per Gorizia e il suo territorio, al di qua e al di là del confine che ormai sostanzialmente non c’è più, la tre giorni rappresenterà un’eccezionale vetrina internazionale, opportunità di mettere in mostra il tanto che l’Isontino ha da offrire ai visitatori e di conseguenza anche ai tour operator.



Non solo storia e cultura, ma anche enogastronomia e ambiente

A Gorizia, PromoTurismoFvg porterà ben 25 buyer provenienti da Italia, Austria, Slovenia, Croazia, Belgio, Francia, Germania e Inghilterra, specializzati non solo nel turismo della Grande Guerra ma anche più in generale in quelli di carattere storico e culturale. “Per noi si tratta di un’occasione preziosissima e strategica – spiega il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna -. Un conto è fare promozione attraverso i media con spazi pubblicitari spesso costosissimi e in grado di raggiungere solo un determinato target di possibili visitatori. Un altro conto è poter avere sul territorio direttamente i professionisti che confezionano i pacchetti e le proposte turistiche”.



Ecco perché durante la loro presenza in città gli operatori saranno accompagnati alla scoperta del territorio, con la visita delle bellezze goriziane ma anche del parco tematico della Grande Guerra di Monfalcone, del museo all’aperto della dolina del XV Bersaglieri, del Sacrario di Redipuglia, del museo all’aperto del Monte San Michele e del nuovo Museo multimediale della Grande Guerra, assaporando poi l’offerta enogastronomica tradizionale del territorio. Il cuore della Borsa batterà, però, in centro città negli spazi del castello e di Palazzo De Grazia. Proprio qui, il 21 alle 14.30 si svolgerà il convegno “Il turismo della Grande Guerra dopo il Centenario”. Sempre il 21 ma alle 16.30, poi, 33 operatori turistici del Friuli Venezia Giulia incontreranno durante un workshop i tour operator internazionali, promuovendo e commercializzando il loro prodotto.