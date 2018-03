Innovalp 2018 parte alla grande. Mercoledì 21 marzo ore 17 al Museo Carnico Gortani a Tolmezzo, in apertura dei quattro giorni del Festival della Montagna, viene presentata la nuova guida Lonely Planet dedicata alle Dolomiti, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e la Fondazione Dolomiti Unesco. A illustrare la guida uno dei tre autori: Piero Pasini, che si è occupato proprio delle Dolomiti Friulane.

Lonely Planet Dolomiti è la prima guida interregionale di Lonely Planet dedicata alle Dolomiti, con i nove Sistemi che compongono il sito Unesco a fare da traccia per la scoperta del territorio. Un lavoro cui ha collaborato anche la Fondazione Dolomiti Unesco, senza intervenire sulla linea editoriale.

Geomorfologia e paesaggio si uniscono alle indicazioni più pratiche riguardanti le escursioni, la ristorazione, il pernottamento, le attività per famiglie, le manifestazioni. Uno strumento ag-giornato e utile per visitare le Dolomiti, considerate nelle loro peculiarità ma anche nella loro unitarietà.

“Le Dolomiti si estendono su cinque diverse province e tre regioni. Un territorio immenso praticamente quadridimensionale considerando l’altezza e forre, gole e grotte. Questa guida è una novità assoluta nel panorama editoriale perché tratta le Dolomiti come un unicum. Ho avuto la fortuna di scoprire le Dolomiti Friulane che costituiscono l’area più occidentale della montagna del Friuli Venezia Giulia e abbracciano la Valcellina, la Valle del Tagliamento e la Val Tramontina. Sono considerate la parte più incontaminata dell’intero gruppo dolomi-tico e andrebbero conosciute meglio perché sono un luogo speciale con un grado di wil-derness difficilmente riscontrabile in altre zone.” afferma Piero Pasini, giornalista, uno degli autori della guida.

Innovalp 2018 si conferma il festival che vuole raccontare il sistema montagna: da luogo della difficoltà a luogo dell’accoglienza capace di dare opportunità. Innovalp pensa alla mon-tagna in toto e si pone l’obiettivo di valorizzare le terre alte rendendole attrattive e vitali, raf-forzando i valori delle comunità con una visione positiva del futuro.