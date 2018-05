“Primo giorno di riprese. Si ricomincia con Montalbano. Ma questa volta dal Friuli! Perché? Che succede?”. Con questo post sul suo profilo Instagram, l’attore Luca Zingaretti, che interpreta il commissario più amato della fiction italiana, ha fatto sapere ai fan di aver lasciato per qualche giorno la Sicilia e di essersi spostato in un nuovo set. La troupe a fine aprile ha girato nella nostra regione, in particolare a Venzone, ma anche a Rocca Bernarda di Premariacco e nelle sale di Villa Beretta, a Pavia di Udine.

Il borgo più bello d’Italia per esigenze sceniche si è trasformato in Bellosguardo, località immaginaria nella quale Montalbano arriva per volere della sua Livia, che gli chiede di partecipare alla cerimonia di rinnovo della promessa di matrimonio di due suoi amici. In Friuli, c’è da aspettarselo, il commissario troverà qualche spunto per le indagini di omicidio in corso. L’episodio, che dovremmo vedere in tv nei primi mesi del 2019, è tratto da “L’altro capo del filo”, il centesimo volume dedicato da Andrea Camilleri al suo commissario.



Set blindatissimo a Venzone, con transenne e nastri bianchi e rossi a tenere a debita distanza curiosi, ma soprattutto telecamere e macchine fotografiche della stampa locale. Qualche scatto e qualche ripresa, tuttavia, hanno immortalato il celebre attore, che non ha lesinato sorrisi, saluti e strette di mano. I friulani che, per lavoro, sono entrati nel set, ne parlano come di una persona cortese e affabile.



Discreta e accogliente, la comunità si è messa a disposizione della troupe supportandola in ogni modo possibile. Molti cittadini si sono detti felici ed orgogliosi per la scelta dello staff - guidato dalla Fvg Film Commission - di girare alcune scene proprio nel loro paese, che ora attendono di vedere in tv. La gratitudine di Venzone è stata ribadita dall’amministrazione comunale, che in municipio ha consegnato a Zingaretti il sigillo della città. Grande soddisfazione per il sindaco Fabio Di Bernardo, che solo qualche giorno dopo, però, ha rassegnato le dimissioni da primo cittadino, amareggiato per l’esito della sua corsa alle elezioni regionali del 29 aprile. Il classico finale a sorpresa.