È in fase conclusiva la procedura per l’individuazione della ditta che si occuperà della sistemazione e completamento dei percorsi ciclabili “Venezia delle nevi” e “Piancavallo – La Crosetta” nei territori montani pordenonesi dei comuni di Aviano, Budoia, Polcenigo e Caneva: un anello ciclabile formato da due percorsi concatenati preesistenti ma in stato di abbandono, che alla fine dei lavori consentiranno una traversata di notevole interesse paesaggistico, naturalistico e agrituristico.

Il progetto riguarda in particolare la sistemazione della pista “Venezia delle nevi”, in comune di Budoia e in minima parte in comune di Aviano, che partendo da Dardago sale fino a Casera Sauc, per una lunghezza di circa 10 km e un dislivello di circa 800 metri.

A corollario si effettueranno interventi minori della strada panoramica in quota “dorsale Piancavallo – La Crosetta” che raggiunge il Cansiglio in comune di Caneva, attraversando anche i comuni di Budoia e Polcenigo.

PromoTurismoFvg ha pubblicato a marzo di quest’anno un avviso pubblico con il fine ultimo di rendere turisticamente fruibile una risorsa territoriale che diventerà un caposaldo degli itinerari ciclistici del pordenonese e dell’intero Friuli Venezia Giulia. A seguito della pubblicazione dell’avviso e dell’indagine di mercato, PromoTurismoFvg ha selezionato 20 ditte in possesso dei requisiti per lavori similari e ha invitato quest’ultime a presentare le offerte progettuali entro il 22 maggio 2018. Agli inizi di luglio si prevede la conclusione della procedura con l’affidamento del progetto e l’avvio dei lavori.

“Stiamo lavorando proficuamente da due anni con l’amministrazione comunale di Budoia che ci ha fornito le linee ispiratrici di questo progetto per aprire una nuova prospettiva nell’ambito del cicloturismo sul Cansiglio – dichiara il direttore generale di PromoTurismoFvg Marco Tullio Petrangelo. La strada, pensata per i cicloamatori, costituirà un nuovo tassello per l’attrattività turistica della pedemontana, poiché il percorso si snoda anche sulla Sacile-Gemona dove opera il collegamento ferroviario”.

La ditta aggiudicatrice del progetto si occuperà sulla “Venezia delle nevi” della sistemazione del sedime con disbosco, regimentazione delle acque di superficie e formazione di una pavimentazione in materiale stabilizzato (mescola ghiaie e cemento) che consentiranno il suo utilizzo ai fini cicloturistici. Saranno inoltre effettuati importanti lavori di messa in sicurezza dei versanti e l’intervento sarà completato con la segnaletica turistica di descrizione dell’itinerario e dei punti di interesse.