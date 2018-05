Uno dei punti principali emersi nel corso del Forum del turismo di Trieste e nei diversi incontri di progettazione partecipata è stata l’esigenza da parte degli operatori turistici regionali di approfondire la conoscenza delle attrattive turistiche del territorio in cui operano e, più in generale, di tutto il Friuli Venezia Giulia.



Con questo stimolo PromoTurismoFVG ha organizzato un calendario di escursioni giornaliere alla scoperta dell’offerta turistica regionale rivolgendosi a tutti gli operatori del settore.

Ottimo il riscontro ottenuto con le prime due date, a cui hanno partecipato oltre 50 persone a tappa: la prima “Tra storia, arte e natura” ha toccato Palmanova, Aquileia, il Museo della biodiversità marina, il Museo della cantieristica di Monfalcone e Duino, mentre la seconda “Microcosmi: l'incanto della laguna di Grado e Marano” ha portato i partecipanti nella Riserva di Marano, Valle Cavanata e Isola della Cona con escursione in battello da Marano a Grado attraverso la laguna.



I prossimi appuntamenti in calendario:

15 maggio | Alla scoperta dell'Alpe Adria Trail - passeggiata Centa-Albana (parte finale della tappa 29) e degustazione in una cantina di Albana – [half day pomeriggio] con possibilità di partecipare al convegno “Motivation Day Alpe Adria Trail” il mattino.

17 maggio | Da noi sui colli: alla scoperta della Strada del Vino e dei Sapori - Cormons, Capriva e Manzano - [full day]

23 maggio | Atmosfere medievali nei borghi pordenonesi - Sesto al Reghena, Cordovado, San Vito al Tagliamento, Valvasone [full day]

24 maggio | Le Alpi carniche tra geologia, piccoli borghi e arte sacra - Tolmezzo, Betania, Illegio - [full day]

30 maggio | Tarvisiano e non solo - Tarvisio, Malborghetto, Chiusaforte, Parco delle Prealpi Giulie e Venzone - [full day]

La partecipazione è gratuita, fatti salvi i costi dei pasti, ed è possibile iscriversi contattando gli uffici di PromoTurismoFVG: info@promoturismo.fvg.it – tel. 0431387111.