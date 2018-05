Ogni loro avvistamento provoca attenzione, curiosità, quando non allarme. Ogni loro azione merita la ribalta della cronaca. Gli orsi che ormai da qualche anno si fanno vedere nella nostra regione sono sempre più spesso sotto i riflettori. E non solo degli studiosi, come l’equipe capitanata da Stefano Filacorda, docente di Gestione della fauna e di Ecologia e biologia faunistica, ma anche di un pubblico sempre più vasto. Così Francesco, Elisio e Mirtillo (questi i loro nomi) sono diventati dei veri orsi superstar.



Al di là del sorriso, quello sugli orsi è uno studio complesso che porta una serie di informazioni sull’intero ambiente naturale della nostra regione. “Cerchiamo di fare in modo che la cattura per gli orsi sia il meno traumatica possibile – spiega Filacorda -. Prova ne è che Mirtillo, pochi giorni dopo che l’abbiamo addormentato, è rientrato nella gabbia senza alcun timore.



Il tempo della sedazione serve a posizionare il radiocollare, a prelevare campioni di sangue e di pelo, a prendere le misure. Per esempio Francesco, in due anni, non è cresciuto di peso. Inoltre è molto importante valutare lo stato di salute degli orsi e capire se qualche animale può trasmettere loro delle malattie. Altrettanto interessante è conoscerne gli spostamenti e i luoghi di ricovero. Pare che sia Mirtillo che Francesco abbiano trascorso il letargo in Carnia, ad esempio”.



A volte però, succede che gli orsi facciano danni, ma la reazione della popolazione non è così negativa.

“Ci sono molti abitanti della montagna che collaborano con noi nel segnalare avvistamenti di orsi – prosegue lo studioso -. Viceversa, se possiamo, avvertiamo gli alelvatori degli spostamenti dei plantigradi. Così l’approccio non è negativo. E in molti già capiscono che la presenza degli orsi può rappresentare un’attrattiva turistica in più. Il modello è quello della Slovenia, dotata di sentieri e punti di avvistamento proprio per vedere gli orsi. Siamo molto lontani, ma ci si può arrivare se si effettuano le scelte giuste in questa direzione”.