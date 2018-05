La stagione alle porte si annuncia in linea con la precedente, che già aveva fatto registrare numeri da record. I dati ufficiali delle presenze a Bibione nell’estate 2017, infatti, contano 5 milioni e 700 mila turisti (Lignano ne fa 3 milioni e 700 mila) con un incremento di 400mila persone rispetto all’anno precedente.



Due accessi alla ‘spiaggia’ per snellire il traffico

“Per il 2018 le prospettive sono buone – conferma il sindaco di San Michele al Tagliamento, Pasqualino Codognotto -. Per far sì che i turisti accedano sempre più facilmente, sono previsti alcuni lavori sul ‘vialone’ di accesso. Al più presto sarà realizzata una seconda rotonda a Cesarolo, all’altezza del ristorante ‘La vecchia fattoria’, e soprattutto stiamo progettando un secondo accesso alla cittadina, in modo che si divida il traffico di chi va verso piazzale Zenit e di chi, invece, è diretto a Pineda o Lido del sole. Tra le novità principali della stagione, inoltre, c’è il passo barca con Lignano”. Lo stesso che rappresenta, anche simbolicamente, l’unione tra le due località turistiche.



“La sinergia con Lignano si sta rafforzando – commenta il primo cittadino -. Ma sono anni che sto lavorando anche a fianco delle dieci località della costa adriatica del Veneto per creare una strategia unica. Le dieci località balneari venete già accolgono in media 25 milioni e mezzo di turisti. Il progetto sarebbe coinvolgere anche le cittadine costiere del Friuli Venezia Giulia, fino a Trieste. A quel punto la costa dell’alto Adriatico diventerebbe un brand unico, riconoscibile nel mondo, del quale promuovere le numerosissime attrattive”.