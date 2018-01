Piste e impianti aperti in montagna

Piste e impianti aperti nei poli sciistici del Friuli Venezia Giulia da domani venerdì 12 al 18 gennaio e numerosi appuntamenti tra attività extra sciistiche e manifestazioni.



Tra le novità, la promozione “Zoncolan: storie di gusto”, realizzata in collaborazione con la Pro loco di Sutrio, che a partire da questo sabato 13 gennaio e fino a chiusura stagione prevede tutti i sabati e le domeniche la consegna di un buono valido per una degustazione gratuita al caseificio Sociale Alto But di Sutrio, a fronte dell’acquisto di uno skipass giornaliero o plurigiornaliero alle casse del polo di Ravascletto/Zoncolan.

La degustazione potrà essere effettuata presentandosi con il buono nello spaccio del caseificio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18.



Per gli aggiornamenti in tempo reale, in particolare per quanto concerne il bollettino valanghe, consultare il servizio Infoneve sul sito www.promotur.org.



