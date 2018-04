Il settecentesco Parco di Villa Manin, chiuso a seguito degli eventi atmosferici che il 10 agosto 2017 hanno devastato ampie zone del Friuli Venezia Giulia, riapre finalmente al pubblico. Per la messa in sicurezza dei molti alberi sradicati o danneggiati sono stati necessari lunghi lavori di ripristino che non si sono ancora conclusi.



Da martedì 1 maggio i visitatori potranno accedere al Parco monumentale tutti i giorni escluso il lunedì, dalle 10.00 alle 19.00. Per questioni di sicurezza, fino alla conclusione dei lavori, alcune zone saranno interdette al pubblico e l’accesso sarà consentito esclusivamente dall’ingresso principale di Villa Manin.