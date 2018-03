L’area faunistica Parulana di Forni di Sopra, un luogo tra i più belli in regione, immerso nella natura incontaminata, all’interno del Parco delle Dolomiti Friulane, inaugura la stagione 2018. L’apertura è fissata per sabato 31 marzo. A partire dallo scorso 1 marzo, è la cooperativa Pavees il nuovo gestore dell’area, che riapre al pubblico con nuovi servizi e nuove proposte pensate appositamente per i più piccoli ma anche per gli adulti. In programma attività didattiche e tanti eventi a tema. Un’occasione unica per osservare la lince, uno splendido felino di medie dimensioni che vive in Friuli Venezia Giulia.

"L’area faunistica Parulana – spiega Ylenia Cristofoli, presidente della Cooperativa Pavees – è un habitat all’interno del quale tutti possono osservare gli animali. Elemento indispensabile, durante la visita, è il rispetto per la fauna. Solo garantendo un comportamento idoneo, silenzioso e rispettoso, l’incontro tra uomo e animale può diventare davvero memorabile. L’osservazione non è scontata e può richiedere tempo e pazienza".

L’area è stata progettata per permettere ai visitatori di osservare alcune specie faunistiche che, in natura, contano un numero esiguo di esemplari o che spesso hanno abitudini di vita notturne. Le zone dedicate agli animali hanno dimensioni adeguate e sono state realizzare per garantire un alto grado di naturalità e la possibilità, per gli animali, di ripararsi in alcuni luoghi lontani da fonti di disturbo.

"Il visitatore – aggiunge Luca Sicuro - dovrà impegnarsi nella ricerca degli animali (meglio munirsi di un binocolo), con la consapevolezza che sarà certamente gratificato dalla possibilità di osservarli in un ambiente naturale. Sarà possibile portarsi a casa incredibili emozioni, immagini che resteranno impresse nella mente e bellissime fotografie".

Due sono i percorsi didattico/educativi: il primo (durata circa 1 ora e 30) consiste in una passeggiata “slow” all’interno dell’area mentre il secondo (durata 2 ore e 30) approfondisce gli aspetti legati alla straordinaria biodiversità del sito. L’area faunistica Parulana, di proprietà del Comune di Forni di Sopra, oggi si sviluppa su una superficie di 5 ettari all’interno del Parco delle Dolomiti Friulane, dove possono essere osservati esemplari di lince, volpe, cervo e gufo. Sono tanti i progetti di ampliamento e sviluppo, che prevedono la realizzazione di nuove zone. Nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, l’area faunistica Parulana resterà aperta dalle 11 alle 17, con possibilità di ristoro. Fino al mese di giugno sarà possibile visitare l’area sabato, domenica e festivi, dalle 11 alle 17, mentre per il periodo estivo sono previste aperture da martedì a domenica. Per informazioni visitare il sito www.areafaunisticafornidisopra.it