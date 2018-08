Domenica 12 agosto l'Asd Ciclo Assi Friuli riproporrà la settima edizione della Ciclotour senza confini. Pedalata per tutti che partendo da Tarvisio - Stazione di Boscoverde alle 10.30, attraverso la Ciclabile Alpe Adria, raggiungerà Tarvisio-Città e Camporosso.

Dopo una deviazione verso l'abitato di Valbruna, per i pedalatori ci sarà una sosta-rinfresco alla Vecchia Stazione di Ugovizza. La pedalata riprenderà attraverso la piana di Ugovizza, all' ombra del Fort Hensel testimone della Storia della Valcanale. I verdi prati di Malborghetto, gallerie e boschi millenari, saranno attraversati pedalando il leggera discesa per attraversare poi Bagni di Lusnizza e San Leopoldo.

La pedata i concluderà a Pontebba sul Ponte che cent' anni fà divideva Austria e Italia. Il pasta-party in amicizia concluderà una mattinata all' insegna dell' aria aperta, tra Storia, Turismo e Natura in un contesto paesaggistico unico, che in sella alla propria bici si può vivere e apprezzare.

La manifestazione, sabato (ore 20 centro Culturale di Tarvisio), sarà preceduta da una serata promossa dalla Unione Veterani dello Sport - Tarvisio, con la proiezione di un video "La Pontebbana...la Storia...la Ciclovia".